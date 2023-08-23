O alan Ata mirası: Anıtkabir’in yakınında cami yapılması planlanan alanı Atatürk tahsis etmiş

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

Beşevler’deki Hacettepe Konservatuvarı ile Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yıkılarak yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis kararıyla “ibadet alanına” çevrilmesi planlanan ve Anıtkabir’e 300 metre mesafede bulunan alanda yeni bir gelişme ortaya çıktı. Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre iki okul yıkıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen alanın, Atatürk tarafından “eğitim alanı olarak kullanılmak üzere” kendi mülkünden tahsis edildiği tespit edildi.

Parseller 1925 yılında tahsis edildi. İnşaat süresince yönetim değişirken 1928’de bu belgeyle resmi tahsis yapıldı.



Arşivini Cumhuriyet ile paylaşan Prof. Dr. Ali Cengizkan, “5 Mayıs 1925 tarihinde üzerinde kurulduğu şimdiki adıyla Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) şehir içinde kalmış parselleri, Atatürk tarafından eğitim yapıları için tahsis edildi. 1926 yılında, alanda, Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü’nün inşaatına başlanmış sonrasında ‘TEKNİKUM’ Teknik Okullar Bölgesi Projesi yaptırılmıştır. Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin bölgede bulunmasının nedeni eğitim kurumunun parçası olmasındandır” dedi. Cengizkan, “Otobüsler ‘teknik okullar (poli teknik)’ durak ve servis adıyla onlarca yıl bu bölgeye hizmet götürmüştür. Anıtkabir’in yakın çevresi ve Ankara ile olan ilişkisi de dikkatli biçimde ele alınmış ve yıllarca korunmuştur. Görü ya da bakı koridorları, Anıtkabir’in Ankara’da her yerden algılanmasını garantiye alan, geleceğe verilmiş bir saygı sözüdür” ifadelerini kullandı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

ABB Meclisi’nin kararına tepki gösteren ve ABB’ye itiraz dilekçesi de sunan Cengizkan şöyle konuştu: “Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir sınırına 300 metre mesafede yer alan alanın ibadet alanına dönüştürülmesi kararı laiklik ilkesini zedeleyen önemli bir husus. Anıtkabir yalnızca Anıt Blok’tan oluşmayan, Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları dahil çevresi ile birlikte gözetilmesi gereken ülkenin en önemli mekânı. Buraya etkisi bulunacak her adımın bilimsel ve ideolojik çerçevesi düşünülerek atılması gerektiği açıkken hukukun defalarca iptal ettiği cami yapılması kararı kabul edilemez. Ayrıca dünyanın hiçbir yerinde, eğitime tahsis edilmiş alan, başka bir kuruma tahsis edilmez. Diyanet İşleri Başkanlığı bir eğitim kurumu değil. Bunlar, görgüsüz hükümetlerin elinde geliştirilmiş olan liyakatsiz kurumların varlığında olur. Daha 100 yıllık değerlerimizin farkında olmayan kurumlar, Ankara’ya yakışmıyor.” Beşevler’de Anıtkabir’e 300 metre mesafede olan “eğitim bölgesi”, “ibadet alanı” olarak oybirliği ile onaylanmıştı. Eski AKP’li başkanlar, Melih Gökçek ve Mustafa Tuna döneminde yapılan değişime mahkeme “dur” demişti.



Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 35 bin metrekarelik alanın imar planının iptali için mahalleliler ve inisiyatifler tarafından ABB’ye yönelik itiraz dilekçeleri topladıklarını açıkladı. Candan, “Ankara dışından itiraz etmek isteyenler CİMER üzerinden itirazlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni seçerek gönderebilir. 25 Ağustos saat 11.00’de imar planına itiraz için ABB önünde olacağız ve itiraz dilekçelerimizi vereceğiz” dedi.

