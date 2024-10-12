Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı: 'Örnek bir Başkent yapma arzusuyla nice yıllara...'

Yayınlanma: 12.10.2024 - 21:52

Güncelleme: 12.10.2024 - 22:02

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Burada konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"Ankara’nın başkent olma süreci; sadece bir coğrafi konum tercihi değil, bağımsızlık mücadelesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinin simgesidir. Kentimiz 1290 yılından itibaren 'Ahi Cumhuriyeti Başkenti' oldu. Kökenini kardeşlik, eli açıklık, cömertlik sözcüklerinden aldığı bilinen ahilik; Anadolu’da dayanışma, dürüstlük, misafirperverlik, şefkat ve merhamet kavramlarını uygulamayı ödev bilen, ahlaki bir sosyo-ekonomik model oluşturdu. Ne mutlu ki Ankara’mız, 64 yıl süren Ahi Cumhuriyeti özelliklerini hâlâ taşımaktadır. Başkentimize yakışan ruh budur. İşte tüm bu nedenlerle, şüphesiz ki tarih boyunca önemli bir merkez olan Ankara’nın kaderinde ve nihayetinde başkent olmak vardı.

Ankara, Cumhuriyetimizin kalbi olarak tarihteki yerini alırken, bu süreçte Seğmenlerimizin büyük katkısı yadsınamaz. Onlar, yalnızca güvenlik ve düzen sağlamakla kalmamış, aynı zamanda milletimizin moral kaynağı olmuşlardır. Seğmenler, cesaretleri ve bağlılıklarıyla Ankara'nın başkentlik yolculuğunda önemli bir sembol oluşturmuşlardır. Bugün bizler, onların mirasını yaşatmak ve Cumhuriyetimizin değerlerini gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Seğmenler, geçmişimizde olduğu gibi geleceğimizde de ışığımız olmaya devam edecektir.

Stratejik konumu, işgal güçlerinden uzak ve merkezi oluşu milli mücadelenin merkezi haline gelmesini sağladı. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı bu şehirden yönetti ve bu yüzden Ankara, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi oldu.

"BU ŞEHİRDE BİR BULVAR ÜZERİNDEN BİLE CUMHURİYET RUHUNUN ANLAŞILMASI MÜMKÜNDÜR"

13 Ekim 1923’te başkent ilan edilmesi sadece bir şehrin başkent yapılması değil, yeni Cumhuriyet’in modern, bağımsız ve çağdaş kimliğinin bir ifadesiydi. Ankara, Türkiye’nin çağdaş uygarlık yolundaki simgesi olarak bu misyonu üstlendi ve Türkiye’nin tarihindeki dönüm noktalarının merkezi haline geldi. Ankara, Cumhuriyetimizin merkezi olmasının yanı sıra, tarih boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu bağlamda zengin bir şehir olan Ankara’nın başkent olması da tesadüfi değildir. Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet, başkent Ankara’da bulundu ve her bir uygarlık Ankara’yı kendi tarihiyle zenginleştirdi. Dünya üzerinde her kente nasip olmayan başkent unvanı, Ankara’mıza verileli bir asrı geçti. Aradan geçen 101 yılda Ankara’nın cumhuriyete yakışır değerler ürettiğini ve Cumhuriyetin başkenti özelliklerini koruduğunu görebiliriz. Biliyoruz ki; bu şehirde bir bulvar üzerinden bile Cumhuriyet ruhunun anlaşılması mümkündür. Atatürk Bulvarı üzerinden cumhuriyetin kuruluş ve aydınlanma felsefesini; birinci ve ikinci Meclis binasından cumhuriyetin parlamenter sisteme verdiği önemi; İş Bankası, Merkez Bankası, Ziraat Bankası binalarından cumhuriyetin finans politikalarını; Sümerbank binası üzerinden üretim politikasını; Ankara radyosu üzerinden iletişim politikasını; Opera binası kültür politikası; Olgunlaşma Enstitüsü üzerinden kadınların eğitimine verilen önemi; Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ile eğitime verilen önemi; Sağlık Bakanlığı eski binasıyla Cumhuriyetin sağlık politikasını; Yargıtay binasıyla adalet politikasını; elçilik binalarıyla ülkenin dış politikasını; Ulus, Opera, Sıhhiye, Kızılay Meydanları ile demokrasi ve özgürlük anlayışını; Çankaya Köşkü ile sadelik ve vakur, kararlı duruşu okuyabilmekteyiz.

Bu nedenle, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de destekleriyle, Ankara’nın modern bir başkent olarak inşasını şekillendiren planlama ve mimari mirasının dünyadaki benzer örnekler gibi kapsamlı şekilde ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilecek nitelikte korunabilmesi bizim de önceliğimizdir.

"ANKARA’DA ADIM ATTIĞIMIZ HER YERDE ATATÜRK’ÜN AYAK İZLERİ BULUNMAKTADIR"

Bahsettiğimiz Cumhuriyet ruhu bugün tarıma yaptığımız yatırımlarla, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yeşil alanları korumamız ve geliştirmemizle, Çubuk Barajı, BAKAP gibi çeşitli projelerimizle devam ediyor. Ankara’da adım attığımız her yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak izleri bulunmaktadır. Bugün bize miras bıraktığı eserlerin birçoğunu kullanırken bunu büyük bir minnetle hissetmekteyiz. Belediye olarak, bu değerleri yaşatmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yeni yeşil alanlar, yollar ve altyapı projeleriyle Ankara’yı daha yaşanabilir bir şehir hâline getiriyoruz. Tarihi miraslarımızı restore ederken, kırsal kalkınma projeleriyle de üreticilerimize destek veriyoruz. Özellikle Başkentli hemşehrilerimiz için geliştirdiğimiz sosyal projelerle, kentimizi geleceğe taşıma hedefindeyiz.

Bugün Ankara’mız sadece idari bir başkent değil, altı milyonluk nüfusu, planlı yapısı, anıtsal yapıları, çağdaş kültür merkezleri, modern çarşıları, üniversiteleri, sağlık kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları ve yeşil alanları ile dünyada adından söz ettiren model bir başkent olmuştur. Ben ve çalışma arkadaşlarım da görevde bulunduğumuz altı yıla yakın süreçte, tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak başkentimize layık hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son beş yılda 15 milyon metrekare yeni yeşil alan inşa ettik. Dünyanın en büyük Tarım Kampüsünü şehrimize kazandırdık. Ankara Kalesi ve çevresindeki yüzlerce tarihi yapıyı restore ederek tarihi ve modernliği uyumla bir araya getiriyoruz. Tüm dünyada ilgi ile izlenen yüzlerce sosyal projeyi yürürlüğe koyarak başta dezavantajlı kesimler olmak üzere halkımızın hiçbir konuda kendisini yalnız hissetmemesini sağlıyoruz.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ 53 BAŞKENT İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Uluslararası iş birliğine büyük önem veriyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki 53 başkent ile kardeş şehir ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Covid-19 pandemisi döneminde oluşturduğumuz başkentler ittifakı sayesinde, dünya genelinde pandemiyle mücadele konusunda güçlü bir dayanışma sağladık. Kent diplomasisi aracılığıyla, bir yandan kardeş şehirlerimizle kültürel etkinlikler düzenleyip barış ve kardeşlik anlayışını pekiştirmeye çalışırken, diğer yandan ekonomik faaliyetleri canlandırarak vatandaşlarımızın refahını artıracak iş forumlarına büyük önem verdik. Bu çalışmalarımızı, şehrimizin ekonomik paydaşları olan Sanayi ve Ticaret Odaları ile iş birliği içinde yürütüyoruz. Ortak akla ve iyi yönetişime büyük bir değer veriyoruz.

"TÜM ÜLKELERİ ADALETİN SAĞLANMASINA DAVET EDİYORUZ"

Savaşların ardı ardına devam ettiği yakın coğrafyamıza İsrail’in Filistin ve Lübnan’a saldırılarına dikkat çekmek istiyorum. Gazze’deki durum, tüm insanlık için derin bir üzüntü kaynağıdır. Sivil kayıplar, özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Bu yaşananlar, uluslararası hukuka ve insan haklarına açıkça aykırıdır. Barışın sağlanması için acilen diyalog ve uzlaşıya ihtiyaç vardır. Uluslararası toplumun, insani yardımları hızlandırması ve bu trajediyi sona erdirmek için ortak çaba göstermesi elzemdir. Her bir canlının yaşam hakkına saygı gösterilmeli ve geleceğimizin teminatı olan çocuklar için güvenli bir ortam sağlanmalıdır.

Unutmayalım ki barış, yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda insanlık onurunun gereğidir. Tüm ülkeleri, bu trajediyi durdurmak için dayanışmaya ve adaletin sağlanmasına davet ediyoruz. Birlikte, daha güvenli bir gelecek için el birliğiyle çalışalım. Nitekim bu noktada fikrimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi 'Yurtta barış, dünyada barış'tır. Göreve geldiğimiz günden beri tarihi sorumluluğumuzun farkında olarak Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu mirasa ve 'gönlünde özel bir yeri olduğunu' ifade ettiği Ankara halkına layık olmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ankara’nın başkent olmasına katkıda bulunan tüm devlet adamlarına, kurtuluş kahramanlarına ve aziz şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ankara’nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü kutlamak için burada bulunan siz değerli dostlara teşekkür ediyor, bu geleneğin gelecek yıllarda da devam etmesini diliyorum. Hep birlikte, Ankara’yı örnek bir başkent yapma arzusuyla nice yıllara ulaşmayı umuyorum."

ÖZEL MESAJ GÖNDERDİ

Resepsiyona katılamayan CHP lideri Özgür Özel mesaj gönderdi. Özel mesajında şunları kaydetti

Ankara’nın Başkent Oluşunun 101. Yıldönümü' münasebetiyle düzenlenen resepsiyona nazik davetiniz için teşekkür ederim. Yoğun programım nedeniyle ne yazık ki sizlerle bir arada olamıyorum. Cumhuriyetimizin kalbi olan Ankara’nın başkent oluşunun coşkusunu paylaşan herkesi selamlıyorum. 13 Ekim 1923’te alınan bu tarihi karar, sadece yeni bir başkentin ilanı değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Anadolu’nun kalbinde inşa edilen başkentimiz, kurtuluşun ve kuruluşun sembolü olmuştur. Köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan Başkentimiz Ankara’yı gelişen ve dönüşen dünya başkentleri ile yarışan bir kent olması için çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a bu anlamlı etkinlik aracılığıyla teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bu topraklarda, Cumhuriyetimizin 101 yıllık ışığında yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor; kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan savunmasında canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, şahsınızda bu anlamlı gecede bir araya gelen değerli Ankaralılara ve tüm konuklara, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Resepsiyona katılamayan Ankara Valisi Vasip Şahin de tebrik ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Resepsiyon Seğmenler Gösterisi'yle devam etti. Mansur Yavaş ve büyükelçiler seğmenlerle birlikte Ankara havası oynadı.