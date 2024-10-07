Mansur Yavaş'tan 'Discord' açıklaması: 'Uzun vadede kalıcı önlemler almalıyız'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son günlerde gelişen olaylar neticesinde "İnternet ve Çocuk Güvenliği" seminerlerine başlanacağını duyurdu.
İstanbul'da art arda yaşanan 2 kadın cinayetinden sonra internet üzerinden özellikle çocukların karşı karşıya kaldıkları olaylar kamuoyunun gündemine gelmeye devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi artan olaylar sonrası İnternet ve Çocuk Güvenliği semirnerlerinin başlatılmasına yönelik ilk adımı attı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile uzun vadede kalıcı önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Çocuklarımızı dijital dünyada güvende tutmak hepimizin görevi. Discord gibi platformlarda ortaya çıkan şantaj ve pedofili iddiaları, daha sıkı denetimlerin gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. Yasaklar kısa vadede çözüm gibi görünebilir; ancak uzun vadede kalıcı önlemler almalıyız. Aile Yaşam Merkezlerimizde, Çocuk Etkinlik Merkezlerimizde ve Çocuk Kulüplerimizde “İnternet ve Çocuk Güvenliği” seminerlerimize başlıyoruz."
Çocuklarımızı dijital dünyada güvende tutmak hepimizin görevi.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 7, 2024
Discord gibi platformlarda ortaya çıkan şantaj ve pedofili iddiaları, daha sıkı denetimlerin gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. Yasaklar kısa vadede çözüm gibi görünebilir; ancak uzun vadede kalıcı önlemler…
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