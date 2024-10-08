Mansur Yavaş’tan Google’a ‘Atatürk’ tepkisi!

Mansur Yavaş, Google’ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arama sonuçlarına “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu” ibaresini kaldırmasına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş’tan Google’a ‘Atatürk’ tepkisi!
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.10.2024 - 19:10

Google, 6 ay önce Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arama sonuçlarına “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu” ibaresini eklemişti. 

Google, aniden bu ifadeyi kaldırdı. 

Söz konusu ibarenin kaldırılmasına tepki gösteren Mansur Yavaş, Google’a yönelik 6 ay önce yaptığı paylaşımı alıntılayarak “Bu paylaşımı 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi…” ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Mansur Yavaş #google #mustafa kemal atatürk

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