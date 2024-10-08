Mansur Yavaş’tan Google’a ‘Atatürk’ tepkisi!
Mansur Yavaş, Google’ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arama sonuçlarına “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu” ibaresini kaldırmasına tepki gösterdi.
Google, 6 ay önce Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arama sonuçlarına “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu” ibaresini eklemişti.
Google, aniden bu ifadeyi kaldırdı.
Söz konusu ibarenin kaldırılmasına tepki gösteren Mansur Yavaş, Google’a yönelik 6 ay önce yaptığı paylaşımı alıntılayarak “Bu paylaşımı 6 ayda bir güncelleyecek miyiz? ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi…” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Mansur Yavaş #google #mustafa kemal atatürk
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Diyarbakır’da ‘cihat’ çağrısı
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı
- Okul önünde mastürbasyon yapan şahsı yurttaşlar yakaladı
- Oturum kapalı... Plan açık!