Cumhuriyet ayrıntılara erişti... Ankara’nın parklarında 'Korkutata' ailesi hüküm sürüyor: 100’e yakın işletmesi varmış

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:07

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:09

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in döneminde yapılan ihalelerdeki “tanıdık yüzlere” dikkat çekti.

Ağbaba’nın Gökçek ailesiyle ihale anlamında ilişkisi bulunduğunu açıkladığı Korkutata ailesinin Ankara’nın parklarında sahip olduğu mülklerin detaylarına Cumhuriyet erişti. Korkutata ailesinin 2012-2017 yılları arasında ABB ve iştiraklerinden aldığı toplam 52 ihalenin 35’i istisna, 9’u pazarlık usulü yapılırken yalnızca 8’inin açık ihale olduğu ortaya çıktı.

Pazarlık usulü yapılan ihalelerde ise yalnızca Korkutata ailesinin çağrıldığı bilgisi edinildi. 6 yıllık süreçte 10 farklı şirket adıyla toplam 228 milyon 941 bin 204 liralık ihale aldığı da ortaya çıkan Korkutata ailesinin kazandığı güncel tutar 3 milyar lira.

PARKLARDAKİ İŞLETMELER KORKUTATA’YA VERİLMİŞ

Aile, Altınpark, Göksu Parkı, Harikalar Diyarı ve Mogan Parkı’nda bulunan birçok yerin işletmesini yürütüyor. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Korkutata ailesi söz konusu parklarda 100’e yakın işletmeye sahip. Ailenin sahip olduğu mülkler şunlar:

ALTINPARK: Ticari işletme, gezi treni işletmesi.

GÖKSU PARKI: 17 ticari ünite. Göksu Parkı’nın otoparkı, burada bulunan sinema, 2 tuvalet, 2 mini futbol sahası, 2 basketbol sahası, 2 tenis sahası, plaj voleybol sahası, baby car pisti, go-kart pisti, dağ kızağı, sekiz vagonlu tren.

HARİKALAR DİYARI: 23 ticari ünite. Gemi ve kayık yüzdürme alanı, go-kart alanı, büfe, tuvalet, depo, 2 tane açık oturma alanı, masal adası işletmeleri, 3 adet çay bahçesi, 4 adet büfe, 2 adet dükkân ve trenler.

MOGAN PARKI: 8 adet ticari ünite: Raylı tırtıl ve tren, açık alan, zincirli uçan sandalye ve trampolin, açık havuz, akülü araç pisti, go-kart pisti ve 1 adet büfe.”