Anket: CHP ve AKP dendiğinde... Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 23:21

Güncelleme: 23.08.2024 - 23:22

Ankette katılımcılara, "AK Parti ve CHP dendiğinde aklınıza gelen ilk 3 siyasetçiyi söyler misiniz?" sorusu yöneltildi.

AKP'de ilk 3 sırayı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu alırken CHP'de ise akla gelen ilk isimler sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel oldu.

GÖKÇEK VE ALBAYRAK DİKKAT ÇEKTİ

AKP'de akla gelen ilk isim yüzde 97 ile Erdoğan olurken Binali Yıldırım yüzde 41,6 ile ikinci sırada yer aldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Erdoğan'ın damadı ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın listede üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

AKP'de öne çıkan isimler sırasıyla şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 97

Binali Yıldırım: Yüzde 41,6

Süleyman Soylu: Yüzde 30,4

Melih Gökçek: Yüzde 25,8

Berat Albayrak: Yüzde 17,5

Hakan Fidan: Yüzde 15

Bülent Arınç: Yüzde 11,6

Numan Kurtulmuş: Yüzde 7,9

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE ÖZEL İLK 3 SIRAYI ALDI

CHP'de ise yurttaşların aklına gelen ilk isim yüzde 62,5 ile Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'nu yüzde 55 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 45,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti.

CHP'de öne çıkan isimler sırasıyla şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62,5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 55

Özgür Özel: Yüzde 45,2

Mansur Yavaş: Yüzde 36,4

Veli Ağbaba: Yüzde 12,5

Mustafa Sarıgül: Yüzde 11,7

Ali Mahir Başarır: Yüzde 8,9

Tunç Soyer: Yüzde 6,3