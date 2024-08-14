AKP yönetiminde 'anket' ve 'kimlik' gerginliği! Yapılan öneri Erdoğan'ı kızdırdı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:03

Güncelleme: 14.08.2024 - 10:22

Yerel seçimin ardından yapılan anketlerin çoğunda CHP'nin gerisine düştüğü görülen AKP'de çıkış yolu arayışları parti yönetiminde gerilimleri de beraberinde getirdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden yer alan habere göre, AKP Gençlik Kolları Başkanlığı saha çalışmasında “Kendinizi hangi kimlikle tanımlıyorsunuz?” sorusunu yöneltilen gençler açık ara farkla “Atatürkçü” cevabı verdi, ikinci sırada ise ‘Milliyetçi’ cevabı yer aldı.

Habere göre, sözkonusu saha çalışmasının değerlendirildiği toplantıda bir MYK üyesi “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” teklifini dile getirdi. Haberdeki iddiaya göre AKP'li Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu teklife çok sinirlendi ve kızdı.

'KILIÇDAROĞLU' AVUNTUSU

Habere göre, yapılan anketlerde 18-30 yaş arası gençlerde Erdoğan’ın oyunun eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyundan yüksek olduğu tespiti de yer aldı.

Erdoğan’ın bunun üzerine “Tanınma konusunda yaşadığımız herhangi bir sorunumuz yok. Biz icraatımızı gençlerimize daha iyi anlatmalıyız” dediği kaydedildi.