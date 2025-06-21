Anket: Gençlerin başarılı bulduğu milletvekilleri belli oldu

ORC Araştırma, 15-18 Haziran tarihlerinde 17-29 yaş aralığında 2 bin 160 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketini kamuoyu ile paylaştı.

Ankette genç katılımcılara, başarılı buldukları milletvekili soruldu.

Sonuçlara göre; CHP'den 6 milletvekili, İYİ Parti'den 2 milletvekili ve AKP'den de 2 milletvekili ilk 10 sıralamasına girdi.

Gençlerin en beğendiği milletvekili yüzde 21,5 ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarır'ı yüzde 20,8 ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve yüzde 17,4 ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez takip etti.

İmamoğlu'na yönelik operasyona tepki protestolarında kamuoyunda sıkça gündem olan ve gençlerin yanında kimliği ile öne çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yüzde 15,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

İşte sonuçlar: