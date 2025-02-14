Anket: TBMM'nin en çalışkan 15 milletvekili

ORC Araştırma katılımcıları ile gerçekleştirdiği 'Siyaset Enleri Raporu - Şubat 2025' başlıklı anketini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre TBMM'nin en çalışkan 15 milletvekili belli oldu.

Anket: TBMM'nin en çalışkan 15 milletvekili
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 22:16

ORC Araştırma 44 kentte, 5 bin 920 katılımcı ile 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği yeni anketini kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcılara TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri soruldu. İlk 15 milletvekilinden 8'i CHP, 3'ü AKP, 2'si MHP, 2'si de İYİ Parti'den oluştu.

İşte TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri:

1- Veli Ağbaba / CHP: Yüzde 19,5

2- Turhan Çömez / İYİ Parti: Yüzde 18,7

3- Cemal Enginyurt / CHP: Yüzde 17,4

4- Ali Mahir Başarır / CHP: Yüzde 17,1

5- Hüseyin Yayman / AKP: Yüzde 15,3

6- Mustafa Sarıgül / CHP: Yüzde 14

7- Sermet Atay / MHP: Yüzde 13,8

8- Kürşad Zorlu / AKP: Yüzde 12,2

9- Umut Akdoğan / CHP: Yüzde 11,7

10- Osman Gökçek / AKP: Yüzde 11,3

11- Semih Işıkver / MHP: Yüzde 10,5

12- Deniz Yavuzyılmaz / CHP: Yüzde 10,2

13-  Salih Uzun / CHP: Yüzde 9,6

14- Rıdvan Uz / İYİ Parti: Yüzde 7,5

15- Sezgin Tanrıkulu / CHP: Yüzde 7,1


Etiketler: #TBMM #ANKET #orc araştırma

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