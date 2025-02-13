TBMM'de Zahide Yetiş'in sözleri tepki çekmişti... AKP'li Hulki Cevizoğlu: 'Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 18:54

Güncelleme: 13.02.2025 - 19:40

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.

Dün yapılan TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda, gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in sözlerine milletvekilleri tarafından tepki gösterilmesini eleştiren Hulki Cevizoğlu şöyle konuştu:

"Bir kadın konuşmacıya, üstelik de çağırdığımız çok sayıdaki benzer formatta program yapan kişiler arasından gelen tek kişi olan konuğumuza başka kadınların, kadın vekillerimizin sembolik şiddet uygulaması hoş olmadı. Burada biz konuşurken Genel Kurulumuzda bir başka erkek milletvekilimiz, 'Efendim, falanca kişiden komisyon ne öğrenecek?' dediği konuşması bana göre çok basit, sığ bir konuşmaydı. Biz gelen konuklarımızın görüşüne katılmak zorunda değiliz, onlarla aynı düşünmek durumunda değiliz. Bizim kimseye hakaret etme hakkımız yok, ne milletvekili olarak bu hakka sahibiz ne insan olarak bu hakka sahibiz; böyle bir durum yok"

NE OLMUŞTU?

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda, gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in sözlerine tepki gösteren DEM Parti milletvekilleri komisyonu terk etmiş, CHP milletvekilleri ise komisyona katılmamıştı.

Yetiş'in tepkilere neden olan ifadeleri şu şekilde:

"Tam da bu sebeple konuşmak üzere gelmişken anlıyorum ki buna, burada bazı vekillerden mi başlamak gerekiyor acaba? Ben herkesten bir şey öğrenmek üzere yetiştirildim. Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor"