Ankette baraj altı kaldı: MHP'li Yıldız ORC'yi hedef aldı
ORC Araştırma'nın son yayımladığı seçim anketinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki'yi hedef aldı. Yıldız, "Elek ile su taşımaktır, manipülasyondur" dedi.
ORC Araştırma'nın geçen günlerde yayımladığı, "Siyasi partilerin Haziran 2018/Ocak 2023 oy kiyaslamaları" araştırmasında MHP, baraj altında kalmıştı. Ankate göre, Haziran 2018’de yüzde 11,1 oy alan MHP’ye Ocak 2023 araştırmasında verilen destek yüzde 6,2’ye düşmüş durumda.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anket şirketini hedef aldı. MHP'li Yıldız, partisinin oyunun ORC tarafından "olduğunun üçte biri kadar" gösterildiğini iddia etti.
Yıldız şunları söyledi:
"Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır,manipülasyondur. ORC nin sahibinin soyadı gibi Pösteki saymaktır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir.— Feti Yıldız (@YildizFeti) January 17, 2023
Elek ile su taşımaktır,manipülasyondur.
ORC nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEKİ saymaktır.
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