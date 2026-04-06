Ankette 'ekonomi' soruldu: AKP ve MHP seçmeni de 'kötü yönetiliyor' dedi!

Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Uzunsoy, sosyal medya hesabından yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada katılımcılara 'Türkiye'de ekonominin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi.

Buna göre katılımcıların yüzde 11.8'i 'iyi yönetiliyor' derken, yüzde 83.4'ü ise 'kötü yönetiliyor' yanıtını verdi.

Yüzde 4.7 de 'fikrim yok' yanıtını tercih etti.

Araştırmada katılımcıların siyasi parti tercihi de soruldu.

Buna göre AKP'li olan katılımcıların yüzde 67.2'si, MHP'li seçmenin ise yüzde 69.4'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünü aktardı.

CHP'li ve İYİ Partili seçmenin ise yüzde 99'u 'ekonomi kötü yönetiliyor' dedi.

DEM Partili seçmenin yüzde 94.2'si, YRP'li seçmenin yüzde 88.7'si, Anahtar Partili seçmenin yüzde 89.1'i 'kötü yönetiliyor' tercihini yaptı.

Karasızların da yüzde 78.6'si 'kötü yönetiliyor' yanıtını verdi.