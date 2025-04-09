Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan İstanbul Tabip Odası’na ziyaret: 'Çocuklarımızın yanında olun’

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:12

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin aileleri, İstanbul Tabip Odası’nı ziyaret etti.

8 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen buluşmada, çocukları cezaevinde bulunan aileler tarafından kurulan “Anne Baba Dayanışma Ağı” üyeleri, öğrencilerin yaşadığı hak ihlallerini ayrıntılı bir şekilde aktararak destek talebinde bulundu.

Görüşmeye Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Genel Sekreter Dr. Ertuğrul Oruç ve Yönetim Kurulu üyeleri Dr. H. Ayşen Yavru, Dr. Yasemin Demirci, Dr. Emrah Kırımlı, Dr. Fikret Aydın, Dr. Okan Toygar ile geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyesi ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Komisyonu’ndan Dr. Nazmi Algan katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ HUKUKSUZ ŞEKİLDE TUTUKLANDI"

Dayanışma Ağı üyeleri, öğrencilerin gözaltına alındığı andan itibaren yaşadıkları süreci ve cezaevindeki koşulları ayrıntılı şekilde anlattı. Tutuklamaların hukuksuz olduğunu vurgulayan aileler, İstanbul Tabip Odası’ndan yaşanan hak ihlallerine karşı mücadeleye destek vermesini ve öğrencilerin serbest bırakılması için dayanışma göstermesini istedi.

"EYLEMLER HUKUKİ VE MEŞRUDUR"

Ziyaret sırasında söz alan İstanbul Tabip Odası yöneticileri, anayasal güvence altındaki gösteri ve yürüyüş haklarını kullanan öğrencilerin eylemlerini “hukuki ve meşru” olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Yapılan açıklamada, “Öğrencilerin bu eylemler nedeniyle tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” denildi.

"RESMİ BAŞVURUYA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

İstanbul Tabip Odası, ailelere süreçte yaşanan hak ihlallerine dair kendilerine resmî başvuru yapmaları durumunda gereken her türlü desteği sağlayacaklarını da iletti. Tabip Odası yönetimi, bu hukuksuzluğun son bulacağına dair umutlu olduklarını belirterek, yalnızca öğrencilerin değil, anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan tüm yurttaşların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.