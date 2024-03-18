Antakya’da kayıp yakınlarından çağrı: Önergeyi kabul edin
Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK), dün Antakya’da basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eyleme CHP ve TİP’li siyasiler de destek verirken basın açıklamasını dernek adına Selahattin Kaban okudu. Açıklamada, “Bizler beş bakanlığın ortak bir noktada kayıplarımız için çalışmalar başlatmasını veya kayıplarımızın bulunması için verilecek önergeyi kabul etmesini talep ediyoruz. Aileler psikolojik olarak çok kötü durumdalar. Evlatlarını, kardeşlerini ailelerini istiyorlar, mezarları olsun dua edelim diyorlar. Bu insanlara bunu çok görmeyin, komisyonun kurulmasını redetmeyin” ifadeleri kullanıldı.
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