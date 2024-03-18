Antakya’da kayıp yakınlarından çağrı: Önergeyi kabul edin

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK), dün Antakya’da basın açıklaması yaptı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00
Antakya’da kayıp yakınlarından çağrı: Önergeyi kabul edin
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eyleme CHP ve TİP’li siyasiler de destek verirken basın açıklamasını dernek adına Selahattin Kaban okudu. Açıklamada, “Bizler beş bakanlığın ortak bir noktada kayıplarımız için çalışmalar başlatmasını veya kayıplarımızın bulunması için verilecek önergeyi kabul etmesini talep ediyoruz. Aileler psikolojik olarak çok kötü durumdalar. Evlatlarını, kardeşlerini ailelerini istiyorlar, mezarları olsun dua edelim diyorlar. Bu insanlara bunu çok görmeyin, komisyonun kurulmasını redetmeyin” ifadeleri kullanıldı.


DEMAK haberleri antakya haberleri deprem haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul- Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin acil servisi 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı

İstanbul- Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin acil servisi 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Prof. Dr. Kutoğlu: Marmara’da 4 kol birden kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretir

Prof. Dr. Kutoğlu: Marmara’da 4 kol birden kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretir
Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!

Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi... Yasaklar başlıyor!

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi... Yasaklar başlıyor!
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'
Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!

Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!