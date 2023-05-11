Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e saldırı
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte yaptığı esnaf ziyareti esnasında linç girişimine uğradı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte yaptığı bir gezi sırasında AKP ve MHP'nin kurduğu seçim stantlarının yanından geçerken saldırıya uğradı.
Polis müdahale ettiği olayla, Böcek herhangi bir darbe almadığını söyledi.
"TAŞ ATANLAR DEĞİL, KALP YAPANLAR KAZANACAK"
Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:
"Esnaf ziyaretimiz sırasında AKP’li gençlerin provokasyonu Antalya'mıza ve siyasete hiç yakışmadı. Taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak."
Esnaf ziyaretimiz sırasında AKP’li gençlerin provokasyonu Antalya'mıza ve siyasete hiç yakışmadı.— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) May 11, 2023
Taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak. #BirleşeBirleşeKazanacağız pic.twitter.com/OWmsn2VdZD
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