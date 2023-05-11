Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki konuşması sırasında çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:57
Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli daha serbest
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta Erzurum Kent Meydanı'nda yaptığı konuşma sırasında taşlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada, kamera kayıtları incelendi.

İlk olarak 16 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Diğerleri ise hakimlikçe adli kontrol şartı ile salıverildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca süren soruşturmanın ikinci ayağında ise 9 şüpheli belirlenip, yakalandı. Şüphelilerden 1'i savcılık ifadesi sonrası, diğerleri de hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son olarak dün de polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Öte yandan olaylara karıştığı tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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