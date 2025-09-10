Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: Bir televizyon kanalına kayyum atandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 09:50:00
Haber Merkezi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yerel bir TV kanalına da kayyum atandı. İşte ayrıntılar...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu "rüşvet" soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

BİR TV KANALINA DA KAYYUM ATANDI

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

