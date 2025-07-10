‘Antalya İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi… ‘Muhittin Böcek, AKP’nin yargısını yenecek’

CHP Antalya İl Başkanlığı’nın Karacaalioğlan Parkı eski Büyükşehir Belediye Binası önünde, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için düzenlediği buluşmada konuşan CHP Antalya Milletvekili Arı, şunları kaydetti:

“HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ, HİÇBİR MECLİS ÜYEMİZ, HİÇBİR ÇALIŞANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR”

“Öncelikle buradan Zeydan Karalar’a selam olsun. Ekrem İmamoğlu’na, Silivri’ye selam olsun. Muhittin Böcek Başkan’ımıza, hepimizden sevgiler, saygılar. Selam olsun. Hiçbir belediye başkanımız, hiçbir meclis üyemiz, hiçbir çalışanımız yalnız değildir. Sonuna kadar onların yanındayız, arkasındayız. Öyle de olmaya devam edeceğiz.

“İlgisinin olmadığı bir meseleden dolayı Belediye Başkanı’mız cezalandırılmak isteniyor, cezalandırılan Antalya”

Bir hukukçu olarak şu tespitimi sizlere aktarmak istiyorum. Üç gün önce ‘Herkesin Başkanı’, ‘Torosların Evladı’ Muhittin Böcek Başkan’ımız tutuklandı. Tutuklama gerekçesini size kısaca anlatayım. Kendisinin bilgisi, ilgisi, haberi olmaksızın meydana gelen iki olay. Bu olaylardan bir tanesi eğer ki şurada iki arkadaşımız arasında yaşanmış olsa ve şikayetçi arkadaşımız Antalya’nın en iyi avukatına gidip de en güzel dilekçesini yazdırsa ve Cumhuriyet savcısına götürse, ‘Ben bu vatandaştan şikayetçiyim, böyle bir olay oldu’ dese, o Cumhuriyet savcısı ertesi gün takipsizlik kararı verir. ‘Bu dava benim davam değil, cezayı ilgilendirmez, gidin aranızda halledin’ der. Bunlardan biri böyle bir iddia. Diğeri, seçim döneminde kampanyasına destek olmuş. Şimdi soruyorum sizlere, seçim döneminde AKP’li belediye başkan adaylarına kimler ne kadar yardım etti, hadi açıklayın da görelim bakalım, hadi şöyle bir evraklarınızı getiren de görelim bakalım. İlgisinin olmadığı bir meseleden dolayı Belediye Başkanı’mız cezalandırılmak isteniyor, tabii ki cezalandırılan Antalya.

“İTİRAFÇI DİYEREK İFTİRACI OLANLAR ÜZERİNDEN HERKES KARALANIYOR VE HAPSE ATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Son dönemde AKP iktidarı bir yöntem geliştirdi. Önde bir suç örgütü lideri yaratıyor, o suç örgütünün suç makinesi üzerinden, itirafçı diyerek iftiracı olanlar üzerinden herkes karalanıyor ve hapse atılmaya çalışılıyor. İşte Ekrem İmamoğlu Başkan’ımız dahil bütün belediye başkanlarımız bu yöntemlerle içeride ama o iftirayı atan kişi dışarıda. Suçu işleyen dışarıda, iftira attıkları içeride. Böyle bir Türkiye şu an yaşadığımız. Böyle bir dönemde bu faşizme geçit vermeyeceğiz.

“BELEDİYE BAŞKANI’MIZIN SONUNA KADAR MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ, GÜVENİYORUZ”

AKP iktidarı yargıyı sopa olarak kullanarak, hepimizin gözü önünde muhalefeti dizayn etmeye ve onun belediye başkanlarını hapse atmaya devam ediyor. Yargının bu noktaya geldiği bu dönemde biz bundan korkmayacağız, yılmayacağız ve sonuna kadar direneceğiz. Belediye Başkanı’mızın sonuna kadar masum olduğuna inanıyoruz, güveniyoruz.

“EN KISA ZAMANDA BU KÜRSÜDE MUHİTTİN BÖCEK OLACAK, KALDIĞI YERDEN HİZMETİNE DEVAM EDECEK”

Muhittin Böcek dediğinizde, gerek Antalya’da gerek Türkiye’de ilk akla gelen şey şudur; hiçkimse onu maddi bir şeyle yakıştırmaz çünkü onun kendi serveti, kendi malvarlığı yeterince vardır ve hiçbir şeye de ihtiyacı yoktur. Bu iddialara, iftiralara hiç kimse inanmaz ve inanmıyor. Biz sonuna kadar Başkan’ımızın arkasındayız. Onu en kısa zamanda aramızda göreceğiz. En kısa zamanda bu kürsüde Muhittin Böcek olacak, bizlere seslenecek ve kaldığı yerden hizmetine devam edecek. Biz biliyoruz ki Muhittin Böcek’in daha Antalya’ya yapacağı çok hizmet var, Toroslar ondan hizmet bekliyor. En kısa zamanda aramızda olacak. Nasıl ki 108 gün sonra çıkıp geldi Azrail’i yendi, Muhittin Böcek, AKP’nin yargısını da yenecek.”