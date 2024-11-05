Antalya’da Aile Hekimleri sistemin öldüğünü ilan etti, halka lokma dağıttı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:59

Güncelleme: 05.11.2024 - 14:59

Antalya Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dilek Şahin tarafından okunan açıklamada “İyi çalışan sağlık sistemine ihtiyacımız var, performansla ödeme yönetmeliğine değil. Eziyet yönetmeliğini geri çekin. Bizler her gün yüzbinlerce vatandaşı sağlığına kavuşturmak ve hastalıklardan korumak için çalışıyoruz. Aile Hekimliği 14 Ekim’de Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu aile hekimliği performans ve ödeme yönetmeliği konusunda yönetmeliğin eksik hatalı yanlarını ve çözüm önerilerimizi bakanlık yetkililerine iletmiş, kamuoyu ile paylaşmış ve yine 19 Ekim’de mitingde taleplerimizi iletmiştik. Bakanlık tüm eleştirilerimizi ve önerilerimizi duymazdan gelerek 1 Kasım itibariyle yönetmeliği yürürlüğe soktu” sözleriyle Sağlık Bakanlığı eleştirildi.

HEKİMLER VE HASTALAR KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR

Açıklamada Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimliği güçlendirecek düzenlemeler yapmak yerine yeni düzenleme ile hekimlere hastalara ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayırmasına fırsat vermediğine ve kendi içinde çelişen uygulamalarıyla hekimlerle hastaların karşı karşıya getirilerek şiddete zemin hazırlandığı öne sürüldü.

HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA MÜDAHALE

Yeni düzenlemenin aile hekimlerinin belli ilaç gruplarını reçeteye yazmasının engellenerek ve sevklerin sınırlanarak hekim bağımsızlığına müdahale edildiği uyarısının yapıldığı açıklamada performans sistemindeki karmaşık formüllerle verilen hizmetin kalitesine değil, sayısına değer verilen bir anlayışın hayata geçirilmeye çalışıldığı ve aile hekimliğinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırdığı öne sürüldü.

5 TEMEL TALEP

Şahin, yönetmeliğin yürürlükten kaldırılana kadar mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, aile hekimlerinin yerine getirilmesini istediği 5 talebi şöyle sıraladı:

- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki donanımı kamu tarafından sağlanmalı

- Aile hekimlerinin halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunulması için yeterli zaman ve olanak sağlanmalı

- Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar, aile sağlığı merkezleri hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde planlanmalı. Kadrolu ve güvenceli istihdam modeli ile yeterli hemşire, ebe ve teknisyen görevlendirilmeli. Kadrosuz güvencesiz çalışan elemanlar kadroya geçirilmeli.

- Aşılama ve diğer koruyucu hekimlik sistemleri geliştirilmeli.

- Emekliliğe yansıyan şekilde, insanca yaşamaya yetecek ve izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocukları olduğundan, ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmeli . Yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren performans uygulamasına geçilmeli.

'AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ ÖLDÜ' DİYEREK LOKMA DAĞITTILAR

Basın açıklamasına Antalya Tabipler Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Aile Hekimliği Çalışanları Derneği, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federayonu, Birnici Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birlğii, Hekimsen, Hürriyetçi Sağlık Sen, SES, Tabip Sen, TÜMRAD-DER, Türk Tabipler Birliği ve TAHUD Antalya Şubeleri katıldı. Açıklamanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü önünde “Aile Hekimliği Sisteminin Ölümü” ilan edilerek vatandaşlara lokma dağıtıldı.