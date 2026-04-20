AP Raportörü Amor’dan Ataşehir Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına tepki

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınmasını eleştirerek, sürecin “iftira kampanyası” ve “sahte bir gece yarısı operasyonu” olduğunu savundu.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Amor, "Cuma günü İstanbul’un Ataşehir ilçesinden bir başka CHP Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınma sırası geldi. Bir kez daha, muhalefete karşı silah olarak kullanılan yargı sisteminin itibarını daha da zedeleyen, iftira kampanyası olarak düzenlenen sahte bir gece yarısı operasyonu" dedi.