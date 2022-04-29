AP raportöründen AB'ye 'Kavala' tepkisi: 3 gün geçti, birşey söylemeye vakit bulamadı

29 Nisan 2022 Cuma, 09:42

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi'ye Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'nın aldığı ağır cezayla ilgili bir açıklama yapmaması üzerine tepki gösterdi.

Amor, Varhelyi'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği İşleri Başkanı Faruk Kaymakçı ile görüşmesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi:

"Kavala'ya verilen gülünç hükmün üzerinden üç gün geçti ancak Türkiye'nin üyelik sürecinden sorumlu Oliver Varhelyi, Faruk Kaymakçı ile görüştükten sonra attığı tweet'te bile bir şey söylemeye vakit bulamadı. Bu hafta Macaristan bu konuyla ilgili bir EU27 açıklamasını utanç verici bir şekilde engelledi. Bu sadece tesadüf mü?"