Son dakika: Erdoğan'dan Kavala açıklaması: 'Kusura bakmasınlar...'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 21:40

Geçtiğimiz gün Gezi davasının karar duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Konuya ilişkin sessiz kalan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk kez konuştu.

"KUSURA BAKMASINLAR BU ÜLKEDE YARGI VAR"

İstanbul’da STK temsilcileri ile iftar programında konuşan Erdoğan, ''Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'u idi. Bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargının verdiği karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede yargı var. Yargı da bu kararı hakkın egemen olması için verdiler ve verecekler'' ifadelerini kullandı.

"ARTIK ATILAN ADIMA TABİ OLACAKSINIZ"

Erdoğan ayrıca ''Birçok yerden arayanlar var. Yurtdışında da bize telkinlerde bulunan oldu. Bizde onlara dedik ki bizim ülkemiz hukuk devletidir.

Bu karar verildi, artık atılan adıma tabi olacaksınız. Olsanız olmasanızda yargının kararı uygulanacaktır'' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

Terör örgütleri, bizleri milletimize hizmet etmekten alıkoyamayacak.

Ömrümüzü adadığımız dava hak ve ve hakikat davasıdır.

3 Kasım 2022 seçimleri ile Anadolu ihtilali başlattık.

Ülkemizi tamamen yerli savunma sanayiine kavuşturduk.

Artık ülkemizin kendi silahlarını üreten, her yıl binlerce milyar dolar savunma ihracatı yapan bir ülke haline dönüştürdük.

KAVALA AÇIKLAMASI: "GEZİ OLAYLARI'NIN PERDE ARKASI PROVOKATÖRÜYDÜ"