Son dakika: Erdoğan'dan Kavala açıklaması: 'Kusura bakmasınlar...'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemenin Osman Kavala ile ilgili verdiği karara ilişkin olarak "Yargımız, bu konuda kararını verdi. Kusura bakmasınlar bu ülkede yargı var" diye konuştu.
Geçtiğimiz gün Gezi davasının karar duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Konuya ilişkin sessiz kalan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk kez konuştu.
"KUSURA BAKMASINLAR BU ÜLKEDE YARGI VAR"
İstanbul’da STK temsilcileri ile iftar programında konuşan Erdoğan, ''Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'u idi. Bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargının verdiği karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede yargı var. Yargı da bu kararı hakkın egemen olması için verdiler ve verecekler'' ifadelerini kullandı.
"ARTIK ATILAN ADIMA TABİ OLACAKSINIZ"
Erdoğan ayrıca ''Birçok yerden arayanlar var. Yurtdışında da bize telkinlerde bulunan oldu. Bizde onlara dedik ki bizim ülkemiz hukuk devletidir.
Bu karar verildi, artık atılan adıma tabi olacaksınız. Olsanız olmasanızda yargının kararı uygulanacaktır'' diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:
- Terör örgütleri, bizleri milletimize hizmet etmekten alıkoyamayacak.
- Ömrümüzü adadığımız dava hak ve ve hakikat davasıdır.
- 3 Kasım 2022 seçimleri ile Anadolu ihtilali başlattık.
- Ülkemizi tamamen yerli savunma sanayiine kavuşturduk.
- Artık ülkemizin kendi silahlarını üreten, her yıl binlerce milyar dolar savunma ihracatı yapan bir ülke haline dönüştürdük.
KAVALA AÇIKLAMASI: "GEZİ OLAYLARI'NIN PERDE ARKASI PROVOKATÖRÜYDÜ"
- Hukukta adalete güveni yeniden tesis ederek, adaletin yeniden güvenilir olmasını sağladık.
- En son malum zatla ilgili verilen bir karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Gezi Olayları'nın perde arkası provokatörüydü. Bu olay malum çevreleri rahatsız etti. Bu ülkede hukuk ve yargı var. Bu yargı da inandıkları hakkın egemen olması için bu kararı verdiler.
- Birçok yerden arayanlar var. Bize telkinler verenler oldu. Biz de kusura bakmayın dedik, biz hukuk devletiyiz. Siz Avrupa'nın değişik ülkelerinde terör örgütlerinin sizin caddelerinizde boy göstermesine izin veriyorsunuz.
- Başörtülü kızlarımızın üniversite kapılarından süründürdüğü, polislerimizin başlarından örtüleri çektiği günlerden çok şükür onların güvenliğini temin eden günlere geldik.
- Darbecilerin milli iradeye vurduğu tüm prangaları parçalayıp attık.
- O Geziciler bunları çevre adına kaldılar ve bu nasıl çevrecilik? Bu ülkede çevreciliğin destanını biz yazdık. 12 tane ağacın nakline kalktılar dediler ki, oralarda ağaçları söküyorlar.
- Cumhuriyet mitingleriyle darbe çığırtkanlığı yaptılar. Siyasi suikastlerle Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştılar.
- Çukur eylemleriyle kardeşlerimizi bizden koparmaya çalıştılar.
- 15 Temmuz ihanetiyle saldırılarıyla doğrudan canımıza kast ettiler.
- Yıllardır besledikleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar.
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