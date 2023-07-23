AP Türkiye Raportörü Amor: Türkiye’nin vize serbestisi 6 kritere bağlı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 15:00

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından yeniden gündeme gelen Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerçek Gündem’den Melisa Gülbaş’a konuşan Amor, Türkiye’nin mevcut sistemde AB’ye yaklaşmasının zor olduğunu söyledi. Amor’a göre mevcut durumda Türkiye’nin reformları AB’ye katılım süreci için yeterli değil. Amor, “Benim fikrim ilişkimizin ana çerçevesi olan katılım sürecinin bir süre daha devam etmeyeceği yönünde” diye konuştu.

Gidişatı tersine çevirmenin Erdoğan’ın elinde olduğunu ifade eden Amor, şunları ekledi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP ile ilgili karalarına uyulmalı, gazeteciler serbest bırakılmalı ve ülkenin yarısından fazlasının terörist olarak görülmesinden vazgeçilmeli. Katılım sürecini yeniden rayına oturtmak için samimi bir istek görmeliyiz. Sadece kağıtlar, reformlar veya eylem planları istemediğimize dair sinyaller bekliyoruz. En başından beri söylediğim şeyi tekrar ediyorum, benim okuduğum tek belge mahkeme kararları. Ben sadece mahkeme kararlarına bakıyorum.”

6 'KRİTER’İ AÇIKLADI

Habere göre, Amor, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda hala hiçbir ilerleme kaydedememesinin nedeninin ‘altı kritere’ uyulmaması olduğunu söylüyor. Amor'a göre Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda uyması gereken 6 kriter ise “terörle mücadele (değişiklik)”, “yolsuzlukla mücadele”, “Europol ile iş birliği”, “kişisel verilerin korunması”, “AB üyeleri ile adli yardımlaşma” ve “geri kabul anlaşması” olarak sıralanıyor.

Amor, bu kriterlere uyum konusunda da “Bin kere tekrar ediyorum. Eğer AB’yi istiyorsanız 6 kritere uymak zorundasınız. Bunu Türk hükümeti de çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda katıldığı, Vilnius'taki NATO zirvesi dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorduğu "AB ile ilişkilerde yeni sayfa açılacak mı?" sorusuna şu cevabı "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum" demişti.