Aralarında Türkler de var: İsrail 'gözaltına' aldığı 175 kişiyi Yunanistan’a teslim edecek

İsrail’den Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan 345 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararasındaki sulardaki müdahaleye ilişkin yeni bir açıklama yayımlandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, filoya yönelik müdahalede gözaltına alınan 175 kişinin Yunanistan’a teslim edileceğini söyledi.

Önceki açıklamalarında gözaltına alınan kişilerin İsrail’e getirileceğini savunan Saar, "Yunan hükümetiyle varılan anlaşma doğrultusunda siviller filoya ait gemilerden İsrail’e ait bir gemiye geçirilecek ve gelecek birkaç saat içinde Yunan sahillerine ulaştırılacaklar" dedi.

Bu gelişme, İsrail’in filoya yönelik gece saatlerindeki müdahalesinin uluslararası topluluğun yoğun eleştirilerine maruz kaldığı bir dönemde geldi.

FİLODA TÜRKLER DE BULUNUYOR

Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan açıklamada, İsrail donanmasının 345 aktivisti taşıyan 58 tekneden en az 22’sine Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale ettiği bildirilmişti.

Küresel Sumud Filosu Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’in alıkoyduğu aktivistlerden 20’sinin Türk olduğu belirtilmişti.

Paylaşımda, "Uluslararası sularda sivil insanlar alıkonuluyor. Bu kabul edilemez" ifadeleri kullanılmıştı. Gazze’ye doğru yoluna devam eden teknelerde ise 15 Türk olduğu aktarılmıştı.

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ilk olarak 12 Nisan’da İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 23 Nisan’da İtalya’nın Sicilya Adası’na ulaşmıştı. Filo, "Bahar Misyonu"na buradan katılım sağlayan teknelerle birlikte 26 Nisan’da Akdeniz’e açılarak, Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.