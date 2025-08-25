Ardahan Göle Belediye Başkanı Budak CHP’den istifa etti: Başka bir partiye geçecek mi?

Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Budak’ın kararı, son dönemde farklı partilere geçen belediye başkanlarını akıllara getirdi. Budak, 20 yıl sonra CHP’ye kazandırdığı belediyede genel merkez ve teşkilatlarla sorunlar yaşadığını dile getirdi.

“90 MİLYON BORÇLA DEVRALDIK”

Cumhuriyet’e konuşan Budak, CHP Genel Başkanı’na dosya sunduğunu ve istifa nedenleri uzunca anlattığını ifade ederek şunları söyledi: “Göreve geldiğimizden beri 18 aydır defalarca genel merkeze gittim ancak gereken yardımı alamadım. Bir tane iş makinesi dahi tarafıma gelmedi. 90 milyon borçla devraldığım belediyede, iş insanlarının katkısıyla 8 proje geliştirdik. Ama araç gereç desteği verilmedi. Kışın ağır geçtiği Göle’de 45-50 yıllık dökük araçlarla mücadele ediyoruz.”

“İÇİM YANARAK İSTİFA ETTİM”

Budak, CHP’ye büyük emek verdiğini ancak teşkilatlarla sorun yaşadığını şu sözlerle vurguladı: “20 yıl sonra CHP’ye belediyeyi kazandırdık. Bana oy veren yurttaşlara teşekkür ediyorum. Ancak hiçbir katkı sağlanmadı. Bu durum yalnızca benim değil, Göle halkının da sorunudur. Ekonomik, sosyal ve istihdam anlamında beklentiler var. Bunların karşılanması için mücadele ettim ama sonuç alamadım. İçim yanarak istifa etmek zorunda kaldım.”

“BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM”

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, istifasının ardından bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüreceğini açıkladı. Budak, “Ben artık bağımsız kalacağım. Göle halkının yanında olmayı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.