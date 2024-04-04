Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: 2 Haziran’da yeniden yapılacak

Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:50

Güncelleme: 04.04.2024 - 20:50

Ardahan il merkezinde; CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.



Oy sayımının tamamlanmasının ardından AKP, seçim sonuçlarına itiraz etti. Yapılan itiraz sonucunda seçimin yenilenmesine karar verildi. Yurttaşlar 2 Haziran'da sandık başına gidecek