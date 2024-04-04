Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: 2 Haziran’da yeniden yapılacak
Ardahan'da CHP'nin yüzde yüzde 45,06 ile kazandığı seçim tekrarlanacak. Alınan karar sonrası yurttaşlar, 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.
Ardahan il merkezinde; CHP adayı mevcut Belediye Başkanı
Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.
Oy sayımının tamamlanmasının ardından AKP, seçim sonuçlarına
itiraz etti. Yapılan itiraz sonucunda seçimin yenilenmesine karar verildi. Yurttaşlar
2 Haziran'da sandık başına gidecek
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