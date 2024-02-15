AREA’dan dikkat çeken sosyal medya anketi

Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:55

Güncelleme: 15.02.2024 - 11:55

AREA Araştırma, Ankara’da seçmenlerin sosyal medya kullanımlarına yönelik bir araştırma yaptı. Ankentte katılımcılara “Sosyal medya araçlarından hangilerini kullanıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Seçmenlerden soruya birden fazla yanıt geldi. Buna göre; anket yapılan seçmenlerin yüzde 24.4’ü sosyal medya kullanmadığını belirtti. Sosyal medyayı kullanan seçmenlerin arasında Instagram yüzde 63.1’le ön sırada yer aldı. Instagramı, yüzde 46.2 ile Facebook; yüzde 29,4 ile Twitter (X) takip etti. CHP’ye oy veren yüzde 26.6’nın sosyal medya tercihleri arasında da Instagram yüzde 68.1 ile birinci sırada yer aldı. CHP seçmenlerinin yüzde 51.2’si Facebook, yüzde 32.6’sı ise Twitter kullandıklarını belirtti. AKP seçmeninin ise CHP seçmenine göre daha az sosyal medya uygulamalarını kullandığı görüldü. Yüzde 27.2 oranına sahip AKP seçmeni arasında da Instagram yüzde 61 ile birinci olurken onu yüzde 47.8 ile Facebook, yüzde 27.3 ile de Twitter takip etti. Sosyal medya uygulamaları baz alındığında Instagram kullanan seçmenlerin çoğunluğunun Zafer Partisi’ne, Facebook kullanan seçmenlerin çoğunluğunun DEM Parti’ye, Twitter kullanan seçmenlerin de çoğunluğunun Zafer Partisi’ne oy verdikleri ortaya çıktı.