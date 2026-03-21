Arkadaşları çağrı yaptı: BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltında

BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.

Arı, bugün (22 Mart Pazar) sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Gazeteci İsmail Arı'ya yöneltilen suçun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" olduğu öğrenildi. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği aktarıldı.

EMNİYET'TEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen İsmail Arı'nın Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

İSTANBUL VE ANKARA'YA ÇAĞRI

İsmail Arı'nın arkadaşları gözaltı uygulamasına tepki göstermek için İstanbul ve Ankara'da bir araya geleceklerini duyurdu.

BirGün gazetesinin yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı, her bir meslektaşımız ve yurttaşlar, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı duracaktır. Bu ablukayı dayanışma ile aşacağız.

Ankara'da saat 15.00’te Yüksel Caddesi’nde, İnsan Hakları Anıtı önünde, İstanbul'da saat 16.00'da Taksim Tünel'de “İsmail Arı’yı serbest bırakın” demek için bir araya geleceğiz. Tüm kamuoyunu, “Haber hakkına sahip çıkmak” ve “Hukuksuzluklara dur” demek için Yüksel Caddesi’ne bekliyoruz."

MURAT EMİR: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Gazeteci İsmail Arı, bayramda ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ta in gözaltına alınarak Ankara’ya getiriliyor. Durumu yakından takip ediyoruz. Bayramda bile gazeteciler ve gerçeklerle savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz! Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz."