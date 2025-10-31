Arpaguş'tan Ali Erbaş'ı aratmayan hutbe: Diziler, filmler, TV programları hedefte

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 10:28:00
Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaki Cuma hutbesinde "Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır" denildi. Hutbede ayrıca "bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programlarının da aileyi yıkıcı etkilere maruz bıraktığı" öne sürüldü.

Safi Arpaguş başkanlığındaki Diyanet İşleri Başkanlığının bu hafta (31 Ekim 2025) yayımladığı Cuma hutbesinde, Ali Erbaş dönemini aratmayan mesajlar yer aldı. 

"Ailede Huzurun Kaynağı: Sohbet ve Muhabbet" başlığıyla yayımlanan hutbede, "aile" kavramının tehdit altında olduğu ileri sürülerek "Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir" denildi.

Hutbede, bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programlarının da aileyi yıkıcı etkilere maruz bıraktığı öne sürüldü.  

Hutbenin ilgili bölümü şöyle: 

"Ailenin her ferdi vazgeçilmezdir, önemlidir, değerlidir. Anne ve baba; fedakârlığın, huzurun ve şefkatin vücut bulmuş halidir. Çocuklar; Allah’ın eşsiz emanetleri, aile yuvasının nadide çiçekleridir. Anne ve babanın elinde bütün insanlığın hayrına yetiştirilmesi gereken cevherlerdir. Nine ve dede ise geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, yerleri doldurulamayan, elleri öpülesi ulu çınarlardır.

Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkûm edilmektedir.

Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü; Kur’an-ı Kerim’in rahmet yüklü mesajları ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır."

