Arsa ve evlerin ardından... AKP'li Bağcılar Belediyesi, okul arazilerini de satışa çıkarmaya hazırlanıyor!

AKP'li Bağcılar Belediyesi, belediyeye ait bazı arsaların, belediyenin vergi borcuna karşılık devredilmesini içeren teklifi bu hafta Bağcılar Belediye Meclisi gündemine taşıdı.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün hazırladığı teklif kapsamında, belediyeye bağlı Başak İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kamuya olan vergi borcunun taşınmaz devri yoluyla kapatılması öngörülüyor.

OKUL ARAZİLERİ SATILIYOR

Dosyaya ekli listeye göre belediye, ilçede bulunan toplam 4 bin metrekarelik okul arazilerini satışa çıkarmayı planlıyor. İlçedeki Mahmutbey, Barbaros, Göztepe, Demirkapı, Merkez ve Kazım Karabekir mahallelerinde bulunan toplam 10 arsanın yüzölçümü 4 bin 817 metrekareyi aşıyor.

Belediye meclisinin, yarın devam edecek meclis toplantılarında teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Bağcılar Belediyesi, şubat ayında yapılan meclis toplantılarında da borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 12 adet arsa ve ev şeklindeki taşınmazlarını takas etmeye yönelik teklifi onaylamıştı.

CHP Grubu'nun itirazlarına karşın 4 bin 769 metrekare büyüklüğünde 6 arsanın ve Demirkapı Mahallesi’nde yer alan 6 dairenin de SGK’ye devredilmesi çoğunluk oyuyla kabul edilmişti.