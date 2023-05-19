Arşiv unutmaz! Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten Süleyman Soylu’ya: 'AKP'nin metresi oldun'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:28

Güncelleme: 19.05.2023 - 14:31

MHP'nin yayın organı TÜRKGÜN gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları atılmasının ardından taraftarlara, "embesiller" dedi.

"Mecliste Hizbullah istemiyoruz" sloganı atan embesiller, niçin "Mecliste PKK istemiyoruz" demiyor?

Hadi HÜDAPAR'ı Hizbullah görüyorsanız 4 vekili var, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 62 vekili var.

Kansızlığınız Kandil'in tavrına mı bağlı?

Kahrolsun PKK, Kahrolsun Hizbullah! pic.twitter.com/uzmkrAC4NQ — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) May 18, 2023

OĞAN'I DA HEDEF ALDI

Çiçek, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için de "Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman'ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP'de... Tam Zübük hikâyesi gibi" ifadesini kullandı.

Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman’ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP’de..Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden “Pazarlıklarımız olacak”demişti — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) May 16, 2023

ÇİÇEK'TEN SOYLU'YA: "YALADIN YUTTUN VE AKP'NİN METRESİ OLDUN"

Yıldıray Çiçek'in MHP'ye yakınlığıyla bilinen Ortadığu Gazetesi'nde 2014'te yazdığı "Sana Metres demek bile iltifat olur Sülo" başlıklı köşe yazısında Süleyman Soylu'ya söyledikleri de gündem oldu.

Çiçek'in "Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin .r.spusu, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, BOP peydahlaması olmak nasıl bir şey Süleyman Soylu?" ifadelerini kullandığı yazıda ilgili kısım şöyle:

"Demokrat Parti Genel Başkanı iken cılız ve zayıf bir tipti, şimdi AKP'de Genel Başkan Yardımcısı olunca aldığı kilolar göze batıyor. Süleyman iyi yiyor, AKP de bu Süleyman'a iyi bakıyor. Süleyman'da bunun hakkını vermek için canla-başla çalışıyor. Öyle bir çalışıyor ki, yakında "AKP yeni bir siyasi palyaço yarattı" derlerse kimse de şaşkınlık yaratmayacaktır.

Besili Sülo'ya göre MHP adı hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete, vatan hainliğine, yalana, dolana karışmış AKP'nin adayını desteklese hiçbir problem olmayacaktı.

Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin .r.spusu, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, BOP peydahlaması olmak nasıl bir şey Süleyman Soylu?

Cevap ver Süleyman Soylu?

Daha dün sövdüğün-küfür ettiğin AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne böyle girme sözleşmesi mi yaptın?

Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye neler demiyordun ki, besiye çekilmek için hepsini, yaladın yuttun ve AKP'nin metresi oldun. Kötü yola düştün. Kötü yolunun şartlarını bir başkasına bulaştırmaya çalışıyorsun.

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Ey Sülo ,bu sözleri söylediğin halde AKP rozeti takıp,AKP'de aldığın görevden dolayı sana siyasetin nesi diyelim? Yardımcı ol bize Sülo, sana ne diyelim? Sana bu siyasi omurgasızlığından dolayı ,her türlü yakıştırmayı yapsak hiç ıskalamış olur muyuz?

Ona buna tip lakabı takan Sülo, dön aynaya da kendi tipine bir bak… Aynada siyasetin nesini görüyorsun bize de anlat.

Arif Nihat Asya "Adamlar" isimli şiirinde Süleyman Soylu gibi siyasetin …… olmuş tipleri ne güzel tarif ediyor:

Adamlar bilirim sönük,

Adamlar bilirim çürük.

Adamlar bilirim rozetleri,

Yüreklerinden büyük.

Adamlar bilirim anlamamış,

Anlamayacak ne olduğunu,

Adamlar bilirim dolduramamış,

Dolduramayacak koltuğunu.

Adamlar bilirim yamuk, eğri,

Adamlar bilirim maskara.

Adamlar bilirim elleri,

Eldivenlerinden kara."