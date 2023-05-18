Süleyman Soylu Bekir Ağırdır’ı hedef aldı, 'mafya' benzetmesi yaptı!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:46

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu defa da KONDA Araştırma Müdürü Bekir Ağırdır’ı hedef aldı.

"TÜRKİYE'YE OPERASYON ÇEKİYOR"

Katıldığı tv100 özel programında soruları yanıtlayan Soylu, Ağırdır'a yönelik şu iddialarda bulundu:

"Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye’de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır. Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur. Türkiye bu seçimde sosyal medya anarşizmine bayrak salladı, itibar suikastlarına bayrak salladı."

2018'DEKİ ANKETTE 'ERDOĞAN' İSMİ ÇIKMIŞ!

Öte yandan 2018 yılında gerçekleştirilen 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi KONDA, 'Cumhur İttifakı' adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 51.9 ile ilk turda seçileceğini belirttiği bir anket yayımlamıştı.

Söz konusu ankette CHP adayı Muharrem İnce'nin yüzde 28, İYİ Parti adayı Meral Akşener'in yüzde 10.2, HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın ise yüzde 9.0 civarında oy aldığı belirtilmişti.