Artan askeri araç kazaları Meclis’te

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 06:46

Son dönemde artan askeri araç kazaları TBMM gündemine taşındı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “İhmal mi var?” diye sordu. Bakırlıoğlu, 2020 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da soru önergesi verdiğini ancak hiçbir sorusuna yanıt alamadığını anımsattı. Bakırlıoğlu, “Son yıllarda askeri araçların yaptığı ya da karıştığı kazaları incelediğimizde artış net şekilde görünüyor. Kazaların pek çoğu aynı bölgelerde ve araç devrilmesi şeklinde yaşanıyor. Evlatlarımıza gerekli eğitimler veriliyor mu yoksa sadece ehliyete mi bakılıyor? Araçlar, teknik özellikleri açısından bölgeye uygun mu? Cevap istiyoruz” dedi.