Yeni hesabı duyurdular: İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı erişime engellendi

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 3 defa farklı kullanıcı adlarıyla erişime engellenmişti.
X platformu 338 bin takipçili hesabı Türkiye'den görünmez kıldı.
CHP'DEN İLK TEPKİ: KORKUDAN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun kullandığı hesaba getirilen erişim engeline tepki gösterdi.
Çelik şunları yazdı:
"Ekrem Başkanın,
Diplomasını iptal ettiler.
15 metrekarelik hücreye kapattılar.
Sesini meydanlarda yasakladılar.
Görüntüsünü yürüyüşlerde yasakladılar.
Afişlerinin asılmasını engellemeye çalıştılar.
10 milyon takipçili X hesabını kapattılar.
Haber bültenlerinde adının anılmasını bile yasakladılar.
Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesaplarını binbir aceleyle kapattırıyorlar.
Sansürden medet uman korkaktır.
Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar.
Ne yaparlarsa yapsınlar, halkın iktidarı kurulacak, Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak!"
Ekrem Başkanın,— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) November 17, 2025
Diplomasını iptal ettiler.
15 metrekarelik hücreye kapattılar.
Sesini meydanlarda yasakladılar.
Görüntüsünü yürüyüşlerde yasakladılar.
Afişlerinin asılmasını engellemeye çalıştılar.
10 milyon takipçili X hesabını kapattılar.
Haber bültenlerinde adının… pic.twitter.com/lHTUniOuzE
YENİ HESABI DUYURDULAR
'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' için yeni sosyal medya hesabı açıldı. Hesabın ilk paylaşımı 'Nerede kalmıştık?' oldu.
Nerede kalmıştık? 😎— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) November 17, 2025