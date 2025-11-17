Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni hesabı duyurdular: İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı erişime engellendi

Yeni hesabı duyurdular: İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı erişime engellendi

17.11.2025 21:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yeni hesabı duyurdular: İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı erişime engellendi

Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı, Türkiye'den görünmez kılındı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun kullandığı hesaba getirilen erişim engeline tepki gösterdi. 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' için yeni sosyal medya hesabı açıldı.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 3 defa farklı kullanıcı adlarıyla erişime engellenmişti.

X platformu 338 bin takipçili hesabı Türkiye'den görünmez kıldı.

Image

CHP'DEN İLK TEPKİ: KORKUDAN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun kullandığı hesaba getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

Çelik şunları yazdı:

"Ekrem Başkanın,

Diplomasını iptal ettiler.

15 metrekarelik hücreye kapattılar.

Sesini meydanlarda yasakladılar.

Görüntüsünü yürüyüşlerde yasakladılar.

Afişlerinin asılmasını engellemeye çalıştılar.

10 milyon takipçili X hesabını kapattılar.

Haber bültenlerinde adının anılmasını bile yasakladılar.

Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesaplarını binbir aceleyle kapattırıyorlar.

Sansürden medet uman korkaktır.

Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar.

Ne yaparlarsa yapsınlar, halkın iktidarı kurulacak, Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak!"

YENİ HESABI DUYURDULAR

'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' için yeni sosyal medya hesabı açıldı. Hesabın ilk paylaşımı 'Nerede kalmıştık?' oldu. 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu