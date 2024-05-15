Artvin’de ‘çay isyanı’: ÇAYKUR önünde protesto

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay üreticileri, yaş çay alım fiyatının 17 lira olarak açıklanmasını ÇAYKUR fabrikası önünde protesto etti.

ANKA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 19:10
Artvin’de ‘çay isyanı’: ÇAYKUR önünde protesto
Abone Ol google-news

ÇAYKU'un önünde yapılan portestoya katılan Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti şunları söyledi:

Yaklaşık bir buçuk aydır Ziraat Odaları olarak çayda maliyet hesapları yapıyorduk. Giresun'dan Borçka'ya kadar çay olan illerin Ziraat Odaları  Başkanları olarak bir araya gelip bir maliyet hesabı yaptık. 25 gün önce açıkladığımız çay maliyetinin üreticiye 17,80 kuruşa mal olduğu ortaya çıktı. Bu hesaplamamızı en minimum koşulda hesapladık. Ülkenin ekonomik koşullarına göre hesapladık ve bu maliyetin üzerine cüzi bir rakam koyduk ve bu rakam 25 lira yapıyordu. Dolayısıyla gelinen nokta cumartesi gece bir bakanlık sayfasından yayınlanan 17 lirayı ne Ziraat Odaları olarak ne de çay üreticisi olarak kabul etmiyoruz. Yarından itibaren Bakanlığın sitelere koymadan fiyat düzenlemesi yapıp açıklama yapması gerekmektedir. Aksi halde çay üreticisi geçmişte olduğu yoksullukla baş başa kalmış olacak. Bu yüzden biz çay üreticilerine reva görülen bu fiyatı kabul etmiyoruz."

"EKONOMİYİ BU HALE GETİREN ÇAY ÜRETİCİSİ DEĞİL"

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya şunları söyledi:

"Yine Kemalpaşa Çay Fabrikasının önündeyiz. Bizim için klişe bir hal aldı bu. Biz her Mayıs ayında burada toplanıyoruz ve çay döneminde dertlerimizi anlatıyoruz ve bu kez çayda kota ve kontenjan değil bu kez Tarım Bakanlığı'nın sayfasından açıklamış olduğu çay fiyatına olan tepkimizi dile getirmek için buradayız. Ben buradan şunu söylemek istiyorum; çay fiyatını ne zamandan beri sosyal medyadan çay fiyatını açıklar oldunuz ya da bu fiyat açıklarken kime sordu? Ziraat Odalarına mı ya da çay üreticilerine mi, kooperatiflere mi ya da fabrika müdürlerine ya da tarlada çalışan Ayşe ablaya mı Ahmet amcaya mı sordu? Hayır bunu tüccarlar belirlemiştir. Biz çay üreticisinin hakkını tüccarlara yedirmeyeceğiz. ‘Yeter artık’ diyoruz. 22 yıldır hep kendi sofranızı düşündünüz ve bir kere de işçinin emekçinin sofrasını düşünün. Biraz mantıklı düşünün. Yani ekonomi bu hale getiren çay üreticisi değil. Eğitimi, sağlığı bu hale getiren çay üreticisi değil. Zeytinin fiyatının yüksek olmasının, ekmeğin fiyatının 10 lira olmasının sebebi çay üreticisi değil. 

Çay üreticisi Fatma Altınkaya da "Vatandaştan ne alıp ne koparacağımı düşünmüyorlar ama kendi yandaşlarına onu düşünmüyor. Zaman gelecek bize ihtiyacı olacak o zaman kendi kaybeder" dedi.

 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebini 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek: Usulen değişim

Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebini 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek: Usulen değişim
Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!
'Biz buna göz yummayız' diyerek seslendi... Erdoğan'dan partisine mesajlar: 'Kibirli muhteris, kaprisli bürokrat, lobi...'

'Biz buna göz yummayız' diyerek seslendi... Erdoğan'dan partisine mesajlar: 'Kibirli muhteris, kaprisli bürokrat, lobi...'
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor
Son Dakika... Özel'den 'tasarruf' açıklaması! 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'

Son Dakika... Özel'den 'tasarruf' açıklaması! 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!
İstanbul’da suya yüzde 36 ile 53 arasında zam

İstanbul’da suya yüzde 36 ile 53 arasında zam
Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!

Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!