Artvin’de ‘çay isyanı’: ÇAYKUR önünde protesto

Yayınlanma: 15.05.2024 - 19:10

Güncelleme: 15.05.2024 - 19:14

ÇAYKU'un önünde yapılan portestoya katılan Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti şunları söyledi:

Yaklaşık bir buçuk aydır Ziraat Odaları olarak çayda maliyet hesapları yapıyorduk. Giresun'dan Borçka'ya kadar çay olan illerin Ziraat Odaları Başkanları olarak bir araya gelip bir maliyet hesabı yaptık. 25 gün önce açıkladığımız çay maliyetinin üreticiye 17,80 kuruşa mal olduğu ortaya çıktı. Bu hesaplamamızı en minimum koşulda hesapladık. Ülkenin ekonomik koşullarına göre hesapladık ve bu maliyetin üzerine cüzi bir rakam koyduk ve bu rakam 25 lira yapıyordu. Dolayısıyla gelinen nokta cumartesi gece bir bakanlık sayfasından yayınlanan 17 lirayı ne Ziraat Odaları olarak ne de çay üreticisi olarak kabul etmiyoruz. Yarından itibaren Bakanlığın sitelere koymadan fiyat düzenlemesi yapıp açıklama yapması gerekmektedir. Aksi halde çay üreticisi geçmişte olduğu yoksullukla baş başa kalmış olacak. Bu yüzden biz çay üreticilerine reva görülen bu fiyatı kabul etmiyoruz."

"EKONOMİYİ BU HALE GETİREN ÇAY ÜRETİCİSİ DEĞİL"

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya şunları söyledi:

"Yine Kemalpaşa Çay Fabrikasının önündeyiz. Bizim için klişe bir hal aldı bu. Biz her Mayıs ayında burada toplanıyoruz ve çay döneminde dertlerimizi anlatıyoruz ve bu kez çayda kota ve kontenjan değil bu kez Tarım Bakanlığı'nın sayfasından açıklamış olduğu çay fiyatına olan tepkimizi dile getirmek için buradayız. Ben buradan şunu söylemek istiyorum; çay fiyatını ne zamandan beri sosyal medyadan çay fiyatını açıklar oldunuz ya da bu fiyat açıklarken kime sordu? Ziraat Odalarına mı ya da çay üreticilerine mi, kooperatiflere mi ya da fabrika müdürlerine ya da tarlada çalışan Ayşe ablaya mı Ahmet amcaya mı sordu? Hayır bunu tüccarlar belirlemiştir. Biz çay üreticisinin hakkını tüccarlara yedirmeyeceğiz. ‘Yeter artık’ diyoruz. 22 yıldır hep kendi sofranızı düşündünüz ve bir kere de işçinin emekçinin sofrasını düşünün. Biraz mantıklı düşünün. Yani ekonomi bu hale getiren çay üreticisi değil. Eğitimi, sağlığı bu hale getiren çay üreticisi değil. Zeytinin fiyatının yüksek olmasının, ekmeğin fiyatının 10 lira olmasının sebebi çay üreticisi değil.

Çay üreticisi Fatma Altınkaya da "Vatandaştan ne alıp ne koparacağımı düşünmüyorlar ama kendi yandaşlarına onu düşünmüyor. Zaman gelecek bize ihtiyacı olacak o zaman kendi kaybeder" dedi.