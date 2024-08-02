Asal Araştırma'dan 'En beğenilen' siyasetçiler anketi: Erdoğan'ı geçen tek bir isim var

Asal Araştırma şirketi, 'en beğenilen' siyasetçiler anketinin sonucunu açıkladı. Sıralamada 12 isim yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:43
Asal Araştırma'dan 'En beğenilen' siyasetçiler anketi: Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
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Asal Araştırma, 'Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma, 26 ilde 10-17 Temmuz'da 2 bin kişiyle yapıldı. Katılımcılara, 'En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?' sorusu soruldu.

Sonuçlara göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçen tek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

İşte soruya verilen yanıtlar:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 20,7

Mansur Yavaş yerel seçimlerde yüzde 60, 43 oy alarak CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 18,8

Erdoğan yüzde 52,18 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 14,5

İmamoğlu yerel seçimlerde yüzde 51,4 oy alarak İBB Başkanı seçilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,4

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 4,2

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3,5

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yüzde 3,1

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 3

YRP Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,6

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 2,2

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: Yüzde 1,3

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0,8


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