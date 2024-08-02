Asal Araştırma'dan 'En beğenilen' siyasetçiler anketi: Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
Asal Araştırma şirketi, 'en beğenilen' siyasetçiler anketinin sonucunu açıkladı. Sıralamada 12 isim yer aldı.
Asal Araştırma, 'Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Araştırma, 26 ilde 10-17 Temmuz'da 2 bin kişiyle yapıldı. Katılımcılara, 'En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?' sorusu soruldu.
Sonuçlara göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçen tek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
İşte soruya verilen yanıtlar:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 20,7
Mansur Yavaş yerel seçimlerde yüzde 60, 43 oy alarak CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 18,8
Erdoğan yüzde 52,18 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 14,5
İmamoğlu yerel seçimlerde yüzde 51,4 oy alarak İBB Başkanı seçilmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 4,2
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3,5
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yüzde 3,1
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 3
YRP Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,6
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 2,2
İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: Yüzde 1,3
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0,8
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