ORC Araştırma'dan yeni anket... 'En çok beğenilen' 5 büyükşehir belediye başkanı belli oldu: Listede sadece bir AKP'li var!
ORC Araştırma şirketi, 'memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankete göre 5 kişilik listede 1 tane AKP'li başkan var. İşte o araştırma...
ORC Araştırma şirketi, 15-25 Temmuz'da CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle görüşerek bir anket yaptı. Katılımcılara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.
Alınan cevaplara göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu şekilde:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1.
(AKP'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Fatma Şahin yüzde 38,83 oy aldı.)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5.
(CHP'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy aldı.)
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53.
(CHP'nin adayı Çavuşoğlu yerel seçimlerde yüzde 48,12 alarak büyükşehir belediye başkanı seçildi.)
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8.
(CHP'nin adayı Akın, yerel seçimlerde yüzde 51,10 oy aldı.)
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1
(CHP'nin adayı Bozbey yerel seçimlerde yüzde 47,62 oy alarak belediye başkanı seçildi.)
MEMNUNİYET DÜZEYİ EN YÜKSEK— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) July 29, 2024
"5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI"
??Katılımcılara, yaşadıkları şehrin Büyükşehir Belediye Başkanından ne düzeyde memnun oldukları sorulmuştur.
??Alınan cevaplara göre vatandaş memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 Büyükşehir Belediye Başkanı şu şekildedir; pic.twitter.com/Q41dcv2KX8
Anket sonuçlarına göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle:
1. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer - Memnuiyet oranı yüzde 64,7
2. CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş - Memnuiyet oranı yüzde 60,9
3. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet - Memnuiyet oranı yüzde 58,2
4. CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz - Memnuiyet oranı yüzde 56,9
5. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki - Memnuiyet oranı yüzde 55,8
MEMNUNİYET DÜZEYİ EN YÜKSEK— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) July 29, 2024
"5 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI"
??Katılımcılara, yaşadıkları ilçenin Belediye Başkanından ne düzeyde memnun oldukları sorulmuştur.
??Alınan cevaplara göre vatandaş memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı şu şekildedir; pic.twitter.com/3BqNuT5GKR
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