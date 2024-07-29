ORC Araştırma'dan yeni anket... 'En çok beğenilen' 5 büyükşehir belediye başkanı belli oldu: Listede sadece bir AKP'li var!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:12

Güncelleme: 29.07.2024 - 16:26

ORC Araştırma şirketi, 15-25 Temmuz'da CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle görüşerek bir anket yaptı. Katılımcılara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

Alınan cevaplara göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu şekilde:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1.

(AKP'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Fatma Şahin yüzde 38,83 oy aldı.)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5.

(CHP'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy aldı.)

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53.

(CHP'nin adayı Çavuşoğlu yerel seçimlerde yüzde 48,12 alarak büyükşehir belediye başkanı seçildi.)

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8.

(CHP'nin adayı Akın, yerel seçimlerde yüzde 51,10 oy aldı.)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1

(CHP'nin adayı Bozbey yerel seçimlerde yüzde 47,62 oy alarak belediye başkanı seçildi.)

MEMNUNİYET DÜZEYİ EN YÜKSEK

"5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI"



??Katılımcılara, yaşadıkları şehrin Büyükşehir Belediye Başkanından ne düzeyde memnun oldukları sorulmuştur.



??Alınan cevaplara göre vatandaş memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 Büyükşehir Belediye Başkanı şu şekildedir; pic.twitter.com/Q41dcv2KX8 — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) July 29, 2024

Anket sonuçlarına göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle:

1. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer - Memnuiyet oranı yüzde 64,7

2. CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş - Memnuiyet oranı yüzde 60,9

3. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet - Memnuiyet oranı yüzde 58,2

4. CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz - Memnuiyet oranı yüzde 56,9

5. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki - Memnuiyet oranı yüzde 55,8