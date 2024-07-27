Naci Görür o ankete tepki gösterdi: 'Bu kadar çabuk unutamazsınız'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:44

Güncelleme: 27.07.2024 - 22:44

ASAL Araştırma, 26 ilde yurttaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı Türkiye'deki en önemli sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

Sonuçlar arasında birçok konu yer alırken depremin yer almaması dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür de bu duruma tepki göstererek X hesabından açıklama yaptı. Görür, "Benim güzel kapli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden deprem dirençli kentler talep ediniz"dedi.

"NELER NELER VAR, DEPREM YOK"

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV’de Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM. Daha yakında elli binden fazla suçsuz , günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da herşey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar.

Benim güzel kapli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz. Sevgiyle"