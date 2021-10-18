Asansör kazası geçiren Davutoğlu'dan açıklama

18 Ekim 2021 Pazartesi, 13:04

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Van programı sırasında, bindiği bir asansör yere çakılması sonucu belinde ciddi bir sıkıntı meydana geldiği öğrenilmişti.

Davutoğlu, geçirdiği kaza için açıklamada bulundu. Yerel Van Havadis gazetesine konuşan Davutoğlu, "Çok şükür olayı ucuz atlattık. Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Radyo ve Televizyon programından sonmra doktora gittik, iğne falan yapıldı. Doktorlar bana ayaklarımı sürekli hareket halinde bulundurmam gerektiğini söylediler. Oturmamın gerektiği yerde 20 dakikada bir ayağa kalkarak ayaklarımı hareket ettirmem gerekli olduğunu söyleyen doktorlar, bir hafta içinde sağlığıma kavuşabileceğimi ifade ettiler. Bizimle en iyi şekilde ilgilenen ve büyük bir ilgi gösteren tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Davutoğlu Van programını tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.