Alçı: Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde ciddi sıkıntı var

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:39

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Doğu illerinde partisinin açılış ve toplantıları için sürdürdüğü seyahatleri sırasında kaza keçirdiği öğrenildi.

Kaza haberini bugünkü köşe yazısında Habertürk yazarı Nagehan Alçı aktardı.

Cuma akşamından beri Davutoğlu ve Gelecek Partisi’nden geniş bir kadro ile yollarda olduklarını belirten Alçı, partinin Van seyahatini adım adım izlediğini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Seyahatte Davutoğlu'nun bir küçük kaza geçirdiği bilgisini de vereyim. Bir yerel radyoya mülakat vermek için giderken bindiği asansör bir kat yere çakıldı, o nedenle belinde ciddi bir sıkıntı var, korse ile oturuyor. Mersin ve Amasya programlarını bu nedenle erteleme kararı aldılar."



