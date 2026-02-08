Asgari Ücret İnisiyatifi: 'Asgari ücrete martta yeniden zam mücadelesini hep birlikte büyütelim'

Asgari Ücret İnisiyatifi, "Asgari ücrete martta yeniden zam" talebiyle Sakarya Caddesi'nde açıklama yaptı. Açıklama sırasında "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı.

Çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin imzasının taşıyan ortak açıklamayı Durdane Özdemir okudu. Özdemir, Asgari Ücret İnisiyatifi olarak bugün İstanbul, İzmir ve Ankara’da ortak açıklama yapıldığını belirtti.

"EMEKLİNİN CEBİNDE KALAN SADECE 94 LİRA"

TÜİK'in, yıllık resmi enflasyon oranını yüzde 30,65 olarak açıkladığını, Aralık 2025 enflasyonunun ise yüzde 0,89 olduğunu belirten Özdemir, Ocak 2026 enflasyonunun ise yüzde 4,84 olarak duyurulduğunu anımsattı. Özdemir, özetle şunları söyledi:

"Aralıkta düşen enflasyon, ocak’ta uçtu. 23 yıllık AKP iktidarları döneminin neredeyse tümünde hep aynı senaryoyu izledik: Ocak ayı enflasyonu, bir önceki yılın aralık ayı enflasyonundan yüksek çıktı, kaybeden hep emekçiler oldu. Resmi verilerin bile 11 aylık enflasyonu yüzde 29,74 olarak gösterdiği bir tabloda, aralık ayında yapılan yüzde 27’lik zam daha asgari ücretlinin eline geçmeden enflasyon karşısında ezildi. Ocak ayı verileriyle birlikte asgari ücretin bin 358 lirası çoktan buharlaştı; alım gücü 26 bin 699 liraya indi. Emekliyi de aynı sefalete mahkûm ettiler. 'İyileştirme' dedikleri bin 62 liranın 968 lirasını enflasyonla geri aldılar; bugün emeklinin cebinde kalan sadaka sadece 94 liradır.

"BİR AİLENİN ÜÇ ÖĞÜN SİMİTLE DOYMASINA YETMİYOR"

Asgari Ücret İnisiyatifi olarak yapılan yüzde 27’lik zammın sadece geçmiş kayıpları karşılamaktan uzak olmakla kalmayıp 2026 yılı boyunca emekçinin cebinden çalınacak olan alım gücünün de tescili anlamına geleceğini meydanlarda haykırdık. Bizler, Asgari Ücret İnisiyatifi olarak ilan ediyoruz: Gerçek enflasyonun altında kalan, daha cebimize girmeden eriyen bu zam, sosyal ve bilimsel olarak hükümsüzdür. 30 bin lirayı aşan açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücret, 'asgari' bir yaşam değil, sefalet demektir. BİSAM verileri gerçeği tüm çıplaklığıyla önümüze koyuyor; asgari ücretle geçinmeye çalışan dört kişilik bir ailenin her ferdi için öğün başına düşen pay yalnızca 22 lira. Asgari ücret, bir ailenin karnını üç öğün simitle doyurmasına dahi yetmiyor. Ülke ekonomisi büyürken, o zenginliği yaratan emekçinin payı her geçen gün küçülüyor.

"KONFEDERASYONLAR MASAYI SAHİPSİZ BIRAKTI"

Asgari ücretin miktarını, kâr hırsıyla gözü dönmüş patronlar ve sermayenin sadık bekçiliğini yapan siyasi iktidar değil; bizzat bu zenginliği yaratan emekçilerin iradesi belirlemelidir. Yetkili konfederasyonların sorumluluktan kaçarak masayı sahipsiz bırakması, sessizliğe bürünerek bu sefalet dayatmasına dolaylı yoldan ortak olması kabul edilemez. Asgari ücret zammının belirleneceği süreçte boşalan her mevziyi dolduracak olan, emekçilerin öncüleridir.

Asgari ücret zammı, bir oldubittiyle aralık ayında belirlenmiş olsa da bu süreç bizim için bitmemiştir. Mart ayında asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacağız. Bilimden, emekten ve adaletten yana saf tutan herkesi bu haklı mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz. Geçinebilmek ve büyümeden payımızı alabilmek için, gerçek enflasyona ve milli gelire oranlı asgari ücret için, asgari ücrete martta yeniden zam mücadelesini hep birlikte büyütelim."