Asgari ücret zammı sonrası direniş kararı alan CHP’de ilk hedef 2025’i seçim yılı yapmak

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunun beklentisinin altında açıklanan asgari ücret zammının ardından partisinin yetkili organlarıyla olağanüstü olarak toplandı. Özel’in hem milletvekilleri hem parti meclisi hem de MYK üyeleriyle yaptığı toplantılarda ön plana çıkan ilk hedef “2025 seçim yılı olacak” değerlendirmesi oldu.

Partinin çalışmalarını bu kapsamda sürdüreceğini söyleyen CHP kurmayları, bugün parti meclisi ve merkez yönetim kurulunun tekrar toplanarak bu kapsamda neler yapabileceklerini değerlendireceklerini söyledi.

Partinin eylül ayından bu yana sürdürdüğü yeni program çalışmalarını anımsatan kurmaylar, “Bu program aynı zamanda bizim seçim beyannamemiz olacaktı. Şimdi bu kapsamda yaptığımız çalışmaları hızlandıracağız. Yeni yılda çalıştaylarımızı artıracağız. Sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceğiz. Halkın sorunlarına çözümlerimizi onlarla birlikte üreteceğiz. Bu süreci yürütürken de aslında bir anlamda iktidar olursak neler yapacağımızı, seçim vaatlerimizi anlatmaya başlamış olacağız. Yeni programımızla ilgili taslağı da hazirana kadar bitirme hedefimiz sürüyor” dedi.

YENİ KOMİSYON ÖNERİSİ

Asgari ücret için sendikalarla yapılan çalışmaların süreceğini de aktaran kurmaylar “Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ile yaptığımız görüşmelerde hepsinin ortak söylediği şu oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı adil, demokratik değil. Bu nedenle biz de sendikalarla çalışarak kendi iktidarımız için yeni bir tespit komisyonu önerisi getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni yılda tematik mitinglerin ve halk buluşmalarının artacağını söyleyen partililer, “İlk hedefimiz ‘Geçim yoksa seçim var’ sözümüze uygun olarak 2025’i seçim yılı yapmak. Çünkü bu açıklanan asgari ücretlerle geçim olmayacağı ortada. Yine şehirlere gideceğiz, tematik mitinglerimizi yapacağız. Toplumsal muhalefeti örgütleyeceğiz. Tüm yurttaşları haklarına sahip çıkmaya davet edeceğiz. Önemli olan halktaki seçim beklentisini örgütlemek. Halk istediğinde sandığı önlerinden kaçıramazlar” dedi.