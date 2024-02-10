Aşık Veysel'in torunu Hür, ABB Meclis üyeliğine aday

Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 09:00

Aşık Veysel'in torunu Gül Eda Hür, yeniden ABB Meclis üyeliğine aday. Cumhuriyet'e konuşan Hür, dedesine ilişkin "Dedem Aşık Veysel, bizlere tertemiz bir isim ve miras bıraktı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Aşık Veysel bir Cumhuriyet ozanı ve Atatürk sevdalısıydı. Ve onun keşfedilmesine vesile olan ilk şiirini, Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yazmıştı" ifadelerini kullandı. Ankara'nın tarih boyu değerli bir kültür ve yerleşim alanı olduğunu kaydeden Hür, "Ankara'da doğdum ve bu şehirde büyüdüm. Hayatımın tüm atılımları bu şehre ait. Ankaralı hemşerilerimizin en iyi şekilde yaşamalarını istiyorum. Bu doğrultuda çalışıyorum. Ben mesleği, kariyeri olan bir kadınım. Siyaset benim için halka hizmet alanıdır. O yüzden hiçbir zaman siyaseti bir geçim kapısı olarak görmedim. Ankara'ya ve Ankara'da yaşayan tüm yurttaşlarımıza bu anlayışla hizmet ettim ve etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

'Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de görmeliyiz'

Ankara'nın sporda istenilen yerde olmadığına dikkat çeken Hür, "Türkiye Süper Ligi'nde sadece Ankaragücü başkenti temsil ediyor. Gençlerbirliği'ni de bir an önce Süper Lig'de görmek istiyoruz. Futbol takımlarımız sadece süper ligde olmamalı aynı zamanda sampivonluk kupasını baskente getirmeliler" ifadelerini kullandı. Ankara'nın kültür ve sanatın başkenti olduğunu vurgulayan Hür, "İstanbul ne kadar önemliyse Ankara'da o kadar önemlidir. Başkentin sanatsal alt yapısı her zaman İstanbul'u beslemiştir. Medya ve iş dünyasının merkezi İstanbul olduğu için maalesef şehrimizin bu özelliği net anlaşılamadı. Tiyatrolarıyla, resim sergileriyle, konserleriyle, opera ve bale gösterileriyle Ankara önemli bir şehirdir. İstanbul'daki dizi-film sektöründe çok sayıda Ankara kökenli insan bulunmaktadır" dedi.