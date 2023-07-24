Askeri kışlalara konut: 'Yeşil'e değil ranta açıldı!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 04:10

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe girişiminin ardından AKP iktidarı, şehir içindeki askeri kışlaları kent dışına taşıma kararı aldı. Döneminin bakanları tarafından bu alanların imara açılmayacağı ve ‘yeşil’ olarak kalacağı her fırsatta söylenmesine karşın rant ağır bastı. Değeri yüksek fiyatlarla ölçülen bölgelerde bulunan askeri alanlar bir bir imara açıldı.

Bu ranttan da en büyük payı İstanbul’daki kışlalar aldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası’nın verilerine göre İstanbul’un yüzde 10’unu oluşturan bu askeri alanlar aynı zamanda yeşilliklerden oluşuyordu. İmara açılan alanların içerisinde değerli olarak görülen Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Çekmeköy gibi bölgeler yer aldı.

MİLYARLIK PROJELER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin bir iştiraki olan Emlak Konut, Çekmeköy Kışlası’nın bulunduğu alandaki 296 bin 923 metrekarelik bölümünde konut projesi gerçekleştirmek için adım attı. Projenin ÇED dosyasına göre şirket, Çınarköy Evleri Projesi’yle birlikte alanda villa ve konut inşa ediyor. Toplamda 1774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan inşa edecek projenin maliyeti ise 1 milyar 135 milyon olarak öngörüldü. Ayrıca yine aynı kışlanın bir bölümünde de DAP Holding tarafından Ormanköy inşaatına başlandı. Yapımı süren projeyle alanda konut, ticari ünite ve sosyal tesis gibi alanlar inşa ediliyor.

DEPREM ALANIYDI

Dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bazı alanların deprem zamanında rezerv alanı olarak kullanılabileceğini ancak tüm Türkiye ele alındığında bunun yüzde 1-2’ye tekabül edeceğini söylemişti. İmara açılan alanlardaki projeler birçok kesim tarafından “lüks” olarak tanımlandı.

DENİZE SIFIR LÜKS SİTE

Darbe girişiminden önce, Zeytinburnu’nda bulunan Eski Tank Bakım Fabrikası’nın arazisi askeri alandan çıkartıldıktan sonra imara açılmıştı. Denize sıfır konumda bulunan fabrika alanında “Büyükyalı Projesi” gerçekleştirildi. Aynı şekilde Maslak’taki askeri arazi de darbeden hemen önce imara açılmıştı. Bu alanda da Ağaoğlu “Maslak 1453” projesini gerçekleştirdi.