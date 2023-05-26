Mahkeme salonuna alkışlarla girmişti, HKP Genel Başkanı Ankut, mahkemede yaşananları Cumhuriyet TV'de anlattı.

26 Mayıs 2023 Cuma, 17:33

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'un Cumhurbaşkanına hakaret sebebiyle yargılandığı mahkeme salonuna alkışlar eşliğinde girişi gündem olmuştu. Cumhuriyet TV yayınına katılan Ankut, mahkeme salonunda yaşananlara ve seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanına hakaretten bir kez daha mahkeme salonuna giden HKP Genel Başkanı Ankut alkışlar eşliğinde şu sözleri söylemişti:

"Ya biz Tayyip Erdoğan ve avanesini çelik bilezikle tanıştıracağız, ya da ömrümüzü Silivri zindanında tamamlayacağız. Hepsi hoş geldi, sefa geldi!"