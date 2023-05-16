ATA İttifakı ile Cumhur arasındaki gerilim tırmanıyor! Özdağ MHP'ye ateş püskürdü

Yayınlanma: 16.05.2023 - 20:08

Güncelleme: 16.05.2023 - 20:27

ATA İttifakı’nda yer alan Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’ye konuk oldu.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 2.4 oy almaları hakkında konuşan Özdağ, ”Anket firmaları yüzde 1 bile alamaz diyerek dezenformasyon yaptı. Birçok oyumuzun çalındığını biliyoruz. Yüzde 2.4’lük bir sonuç aldık. Neden? Doğruları söyledik” dedi.

AKP’DEN TELEFON GELDİ Mİ?

AKP’den Sinan Oğan’ın desteğini almak için bir telefon gelip gelmediği sorusuna yanıt veren Özdağ, şunları söyledi:

”Bana gayri resmi aramalar oldu. Sinan beye iki arama oldu. Belki de ilkelerimiz iki tarafa da ağır gelecek ve kimseyi desteklemeyeceğiz”

Özdağ, MHP’li isimler Eyyup Yıldız, Yıldıray Çiçek ile İsmail Özdemir’in kendisini ve Oğan’ı hedef alması üzerine Cumhur İttifakı ile görüşülmelerine engel teşkil eder mi sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Onu bilemem onlara sormalı. Keşke bu tepkiyi Hüdapar’a tepki gösterselerdi. HÜDA PAR'A tepki göstermeyip Özdağ ve Oğan’a tepki gösterenleri tarih yazacak. Ne kadar Türk milliyetçiliğini temsil ettikleri belli. HÜDA PAR ile kol kola girenlerin görüşmemesine üzülmem.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEKLİFİ GELİRSE...

Özdağ, kamuoyunda konuşulan İçişleri Bakanlığı teklifi hakkında şunları dile getirdi:

“Bunu düşünmedim. Bir talep değerlendirmesi yapmadım. İlkeleri düşündük. Ata ittifakı olarak değil Zafer Parti olarak ve Sinan beyi bağlayacak şekilde değil yapmış olduğumuz milletvekili tanıtım programında şartlarımızı ortaya koyduktan sonra talep olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın süreçte talep ederiz ifadesini ben kullandım. Bu Zafer Partisini bağlar. Sinan beyi bağlamaz. Ama bu süreç içerisinde bu konuşulmadı.”