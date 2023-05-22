ATA İttifakı'nda 'uzlaşı yok' seçenek çok

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala seçimin “kritik” ismi olan ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, adaylardan hangisine destek vereceğini bugün açıklaması bekleniyor. Ancak ATA İttifakı bileşenleri arasında “uzlaşı” bulunmuyor. Kulislerde, Oğan’ın ikinci turda “Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemekten yana olduğu” ifade edilirken Zafer Partisi kanadında ise farklı tutumlar konuşuluyor.

Edinilen bilgiye göre Zafer Partisi kanadında “Kemal Kılıçdaroğlu’na destek”, “Erdoğan’a destek” ve “seçmeni serbest bırakmak” olarak ifade edilen üç seçeneğin de masada olduğunun altı çiziliyor. Oğan, destek vereceği taraf için 5 maddeden oluşan kırmızı çizgilerini açıklamıştı. Oğan, “Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği”, “Türklüğün anayasadan çıkarılması girişimi karşısında sert ve net bir tavır”, “Sığınmacıların geri gönderilmesi”, “Ekonomide faiz, enflasyon ve sonuç sarmalından kurtulunması” ve “Terör örgütleri ile onların siyasi yapıları arasına mesafe konulmasını” şart koşmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Oğan’ın Erdoğan ile görüşmesinde bu 5 maddeyi gündeme getirdiği ve Erdoğan’ın da Oğan’a, “Bunu hemen protokole döküp imzalayalım ve açıklayalım, bizi destekleyin” dediği ileri sürüldü. Buna karşın ATA İttifakı bileşenlerinden Zafer Partisi’nden “farklı sesler” yükseliyor. Zafer Partili yetkililer, Özdağ’ın, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası gerçekleştirilen GİK toplantısında, “Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına dair yeterli bir izlenim almadıklarını aktardığı” belirtiliyor.

‘SERBEST’ AĞIRLIKLI

Bu nedenle Zafer Partisi’nde “seçmenleri tercihlerinde serbest bırakma” seçeneğinin “ağırlık kazandığı” gözlenirken partinin yetkilileri de “Oğan’ın açıkladığı 5 maddede sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi şartı bulunuyor. Özdağ, ‘Sığınmacıları geri göndereceğiz’ dediği zaman iktidar itiraz etti. Şimdi bizim sorgulayan seçmenimizin oyu cebimizde değil, o oyları pazarlamamız da söz konusu değil” değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan Özdağ, son olarak AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bugün Zafer Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek.