Ata İttifakı'nda 'görüş ayrılığı' belirtisi

21 Mayıs 2023 Pazar

Türkiye tarihi bir seçim sürecinde... İlk tur AKP, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin oluşturduğu, HÜDA PAR'ın destek verdiği Cumhur İttifakı'nca küçük bir farkla geride kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ilk tur seçimlerinin kesin sonuçlarını yayımladı. YSK verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 133 bin 849 oy ile seçmenlerin yüzde 49.52’sinin, Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile seçmenlerin yüzde 44.88’inin oyunu aldı.

Seçimler ikinci tura kalınca gözler milliyetçi aday Sinan Oğan'a çevrildi.

Ata İttifakı'nın adayı Oğan her ne kadar Atatürkçü milliyetçi çizgide bir tutum sergilese de çeşitli kaynaklardan gelen bilgi ve izlenimlere göre Cumhur İttifakı'na daha yakın görünüyor.

Akıllara 2 milyon 796 bin 370 oy alan Oğan'ın destek verdiği takdirde seçmen kitlesinin ne kadarının ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceği sorusu takılıyor?

Oğan'a oy veren yurttaşların kaçı tercihini şeriatçı ve Kürt milliyetçisi HÜDA PAR'ın desteğini alan Erdoğan'dan yana kullanacak?

Bilindiği üzere HÜDA PAR, PKK ve Hizbullah için "terör örgütü" ifadesini dahi kullanmıyor.

Ata İttifakı'nın kurucu bileşeni Zafer Partililer, Oğan'ın destekçilerinin yüzde 50'sinin milliyetçi söylemlerden dolayı oyunu Erdoğan'dan yana kullanacağı görüşünde.

Üstelik MHP'lilerin keskin bir dille Oğan'ı hedef almasına rağmen. Oğan'a Cumhur İttifakı'ndan yönelen saldırılar sadece MHP ile sınırlı da değil.

AKP'li Binali Yıldırım, “Sinan Bey'in çok havaya girmemesi gerekir. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız, ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok ‘Hoş geldin’ demez. ‘Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi?’ der" diye konuştu.

Seçimde ilk turu kazanan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CNN'den Becky Anderson'a verdiği röportajda kendisine yöneltilen “Üçüncü sıra adayı Sinan Oğan ilk turdan kral yapıcı olarak çıktı. Bana ikinci turda kimi destekleyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Seçmenlerinin desteği sizin için ne kadar önemli ve bunun karşılığında ona ne teklif ettiniz?” sorusuna, “Bugüne kadar da hiç bu tür pazarlıklara girmiş biri değilim” diye cevap verdi.

Yani Cumhur İttifakı, Oğan'a kesin olarak mesafeli duruyor. Bu mesafeli tavrın arkasında “Zaten seçimi kazandık” psikolojisinin öne çıktığını düşünenler de var, ikinci tur için Oğan'ın oylarına ihtiyaç olmadığını düşünenler de...

Ancak, Ata İttifakı'nın bileşenlerinden Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz'den gece yarısı gelen, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" açıklaması Ata İttifakı'nda bir görüş ayrılığı olabileceği şeklinde yorumlandı.

Akıllara takılan bir diğer soru ise Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın sığınmacı krizinin var edicisi AKP ile hangi noktada buluşacağı.