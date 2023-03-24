Ata İttifakı'ndan ayrılmışlardı: Doğru Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!

"3’üncü bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı’na hizmet eder" diyerek Ata İttifakı'ndan ayrılan Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:50
Ata İttifakı'ndan ayrılmışlardı: Doğru Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, bir görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Serdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

"3. İTTİFAK CUMHUR İTTİFAKI'NA HİZMET EDER"

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunun açıklamasının ardından, Rifat Serdaroğlu ittifaktan ayrıldıklarını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Doğru Parti olarak 3’üncü bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı’na hizmet edeceği ve partimizi bir bölen durumuna düşüreceği inancındayız. Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı yüce Türk milletine duyururuz.


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