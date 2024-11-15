Atakum Belediyesi'nin çevre dostu çalışmalarına Şişli Belediyesi’nden destek geldi
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çevre temizliğine katkı sağlamak için Atakuma’a çok sayıda yerüstü çöp konteyneri gönderdi.
Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in, kentte hız verdiği çevre dostu çalışmalara İstanbul Şişli Belediyesi destek verdi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çevre temizliğine katkı sağlamak için Atakuma’a çok sayıda yerüstü çöp konteyneri gönderdi. Belediyenin Alanlı’da bulunan fen işleri şantiyesine ulaşan çöp konteynerleri, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, çevre konusunda duyarlılığından dolayı Şahan’a teşekkür ederek “Şişli’den Atakum’a verilen destekten ve Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan’ın çevre konusundaki hassasiyetten son derece mutlu olduk. İki belediye arasındaki dayanışmanın ve güçbirliğinin tüm Türkiye’ye önemli kazanımlar sağlayacağına İnanıyorum” dedi.
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